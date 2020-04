David Beckham włącza się w walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Rozpoczęła się akcja, która ma na celu zebranie jak największej kwoty na rzecz organizacji, które dostarczają jedzenie najbardziej potrzebujących w Stanach Zjednoczonych. Wylosowana osoba, która wsparła zbiórkę wygra możliwość rozegrania meczu z Davidem Beckhamem i jego drużyną.

David Beckham podczas wystąpienia na forum ONZ / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Akcja to tak naprawdę loteria. Każda osoba może wykupić maksymalnie 200 losów. Ich ceny wahają się od 10 do 100 dolarów. Wygrana osoba będzie mogła zagrać zabrać ze sobą pięć osób i zagrać mecz przeciwko zespołowi Davida Beckhama na stadionie Interu Miami (którego współwłaścicielem jest były piłkarz).



Po meczu wygrany (wraz ze swoimi przyjaciółmi) zje lunch z Beckhamem, a następnie odbędzie wycieczkę po stadionie. Później w loży VIP zobaczy mecz Interu Miami.

Dochód z akcji trafi do organizacji Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen i No Kid Hungry. Więcej informacji TUTAJ.