29 392 przypadków i 1 247 zgonów – to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Na świecie wykryto ponad 7,9 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło. We Włoszech trwają przygotowania do zniesienia kolejnych restrykcji i do tzw. nowej normalności wraz z otwarciem kin i teatrów, a także dyskotek w części kraju. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił z kolei "zwycięstwo nad koronawirusem" w kraju.

- W niedzielę resort zdrowia podał informację o 375 nowych zakażeniach w Polsce. 10 pacjentów zmarło.

- Odkryto nowe ogniska koronawirusa na Podkarpaciu: w Centrum Opieki Medycznej oraz w Nadleśnictwie Bircza.



- Na świecie wykryto ponad 7,9 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło.



21:59 Macron mówi o zwycięstwie nad koronawirusem

Prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do narodu w niedzielę wieczorem ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem, otwarcie restauracji i barów od poniedziałku w całym kraju, a szkół - od 22 czerwca. Wezwał też do jedności w obliczu wyzwań czekających kraj i Europę w najbliższych latach.

W czwartym już orędziu do narodu wygłoszonym podczas pandemii koronawirusa Macron oświadczył, że całe terytorium kraju od poniedziałku zostanie zakwalifikowane jako bezpieczne, z wyjątkiem Majotty i Gujany, gdzie wirus nadal aktywnie krąży.

Odnieśliśmy zwycięstwo nad koronawirusem - stwierdził Macron. Zastrzegł jednak, że "pandemia wciąż nie jest za nami".

21:07 Ruch na granicy polsko-litewskiej

Po zniesieniu kontroli na litewsko-polskich przejściach granicznych znacznie wzrósł ruch samochodów osobowych jadących z Litwy do Polski i z Polski na Litwę - informuje litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej (VSAT).

Wzmożony ruch obserwujemy od soboty. Samochody osobowe jadą nieustannie - poinformował w niedzielę agencję BNS Giedrius Miszutis z VSAT.

Według straży granicznej w obu kierunkach przejeżdża obecnie dziesięciokrotnie więcej samochodów niż w czasie obowiązującej kontroli granicznej wprowadzonej w związku z kwarantanną. Miszutis wskazuje, że "na granicy nie odnotowano żadnych incydentów".

20:25 Sporo zakażeń w Portugalii

227 kolejnych infekcji stwierdzono w Portugalii. Zarówno władze sanitarne, jak i komentatorzy wskazują, że pod względem nowych przypadków zakażeń Portugalia należy do europejskiej czołówki.

Analitycy uniwersytetu medycznego w Porto przypominają, że od ponad miesiąca w Portugalii liczba dobowych zakażeń SARS-CoV-2 utrzymuje się na poziomie przekraczającym 200 przypadków.

Ze statystyk ministerstwa zdrowia wynika, że do niedzielnego popołudnia liczba zanotowanych w Portugalii zachorowań na Covid-19 wzrosła do 36 690.

W ciągu ostatniej doby portugalskie służby medyczne potwierdziły też pięć kolejnych zgonów u pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wynosi już 1 517.

20:15 Hiszpania spodziewa się nawrotu epidemii

Premier Pedro Sanchez wezwał w niedzielę obywateli kraju do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w związku ze spodziewanym nawrotem epidemii koronawirusa. W Portugalii w dalszym ciągu nie słabnie dynamika zakażeń.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej premier ostrzegł, że obywatele powinni być gotowi na nawrót licznych przypadków infekcji. Zagrożenie ze strony koronawirusa nie minęło. (...) Teraz musimy lepiej przygotować się na nadejście drugiej fali epidemii - powiedział Sanchez.

Z podanych przez jego rząd w niedzielę statystyk wynika, że w ciągu tygodnia w Hiszpanii nie nastąpił żaden zgon wskutek Covid-19, a łączna liczba zmarłych wynosi 27 136. Z kolei przypadki zakażenia szacowane są obecnie na 243 928, czyli o 323 zakażenia więcej wobec podanych w sobotę przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

19:30 Kobiety częściej chorują, ale rzadziej umierają

Kobiety rzadziej umierają niż mężczyźni na Covid-19, ale częściej zapadają na tę chorobę - taką rosnącą tendencję we Włoszech odnotował krajowy Instytut Zdrowia. Według najnowszych statystyk 54 proc. chorych to kobiety . Wskaźnik ten stale rośnie od marca.





18:33 Ponad 100 zgonów w ciągu doby w Iranie

Liczba zgonów w ciągu doby w wyniku pandemii koronawirusa po raz pierwszy od dwóch miesięcy przekroczyła sto - poinformowało w niedzielę irańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 w Iranie zmarło 107 osób, a łączna liczba zgonów wzrosła do 8 837.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju wyniosła 187 427.

Dzisiaj z bólem ogłaszamy liczbę trzycyfrową. Jak powiedział szanowny minister, wirus ten jest nieprzewidywalny i zmienia się - powiedziała rzeczniczka ministerstwa zdrowia Sima Sadat Lari w telewizji publicznej.

Ostatni raz Iran informował o ponad stu zgonach w ciągu doby 13 kwietnia, kiedy to zmarło 111 osób.

18:22 Ponad 300 nowych przypadków we Wloszech

We Włoszech zmarło ostatniej doby 67 kolejnych osób zakażonych koronawirusem, stwierdzono 338 nowych zakażeń - to najnowsze dane na temat przebiegu epidemii, zawarte w biuletynie Obrony Cywilnej z niedzieli. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34 345.

Dane OC wskazują na wzrost liczby zgonów w porównaniu z sobotą, gdy było ich 55 i na utrzymujący się na podobnym poziomie przyrost zakażeń.

W tej chwili w całym kraju choruje 26 tys. osób. Ich stale spadająca od wielu dni liczba zmniejszyła się od soboty o ok. 1200.

Od początku epidemii potwierdzono prawie 237 tys. przypadków zakażenia.

Wyleczonych jest już ponad 176 tys. osób. Dobowy wzrost wyniósł około 1,5 tys.

17:51 Nowy bilans w Wielkiej Brytanii

O 36 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia. To najniższy dobowy wzrost od 22 marca.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1 514 nowych przypadków koronawirusa. To o prawie sto więcej niż dzień wcześniej, ale nadal jest to wyraźnie mniej niż wynosiły bilanse nowych zakażeń jeszcze na początku czerwca. Ogółem od początku epidemii wykryto 295 889 zakażeń.

17:14 Szumowski: Ostatnia taka pandemia była sto lat temu

Ostatnia taka wielka pandemia, to była hiszpanka sto lat temu - ocenił w niedzielę minister zdrowia Łukasz Szumowski mówiąc o trwającej pandemii koronawirusa. Przekonywał, że decyzja o zamknięciu granic kosztowała Polskę "miliardy złotych tygodniowo", ale była konieczna, żeby ratować ludzi.

Pytany przez redaktora naczelnego "GP" Tomasza Sakiewicza przeciwdziałaniu pandemii przez rządu Zjednoczonej Prawicy oraz "kiedy wreszcie będziemy mieli spokój z epidemią", Szumowski podkreślił, że "ostatnia taka wielka pandemia, to była hiszpanka sto lat temu" (w latach 1918-1919. Zabiła ok. 50 mln osób na świecie - PAP).

16:20 Nowe zakażenia na Białorusi

732 nowe zakażenia koronowirusem oraz pięć kolejnych zgonów to bilans ostatniej doby na Białorusi - wynika z niedzielnego komunikatu ministerstwa zdrowia. W sumie liczba zakażonych od początku epidemii wynosi 53 973.

Dobowy przyrost w niedzielę jest wyższy niż te potwierdzone w sobotę i w piątek - odpowiednio 721 i 704.

W kraju przeprowadzono w sumie 733,8 tys. testów (19,4 tys. w ciągu doby).

Zmarło ogółem 308 osób, z tego z soboty na niedzielę - pięć. Za wyleczone uznane zostały 30 103 osoby.

15:34 Ekspert: Za wcześnie, by mówić o tendencji spadkowej zachorowań

W ciągu ostatniej doby potwierdzono 75 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało bułgarskie ministerstwo zdrowia w niedzielę rano. To mniej niż w poprzednich 24 godzinach, kiedy zarejestrowano 105 przypadków, lecz zdaniem ekspertów o tendencji spadkowej na razie nie można mówić.

Nowych ofiar śmiertelnych Covid-19 nie odnotowano, ich liczba nadal wynosi 172. Łącznie potwierdzono 3 266 zakażeń przy ok. 100 tys. przeprowadzonych testów od początku epidemii.

Większość zainfekowanych spędza kwarantannę w domu i nie ma ciężkich objawów. Do szpitali trafiło 247 osób, a na oddziałach intensywnej terapii przebywa 16 chorych.

14:45 Przejście w Szeginiach

Rośnie liczba osób przekraczających piesze przejście graniczne w Szeginiach, prowadzące do Medyki w Polsce - podała ukraińska straż graniczna. W kolejce czeka kilkaset osób. Ludzie skarżą się na brak warunków do przestrzegania dystansu społecznego.





14:45 Jarosław

22 przypadki osób zakażonych koronawirusem potwierdzono w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (Podkarpackie). Zmarli dwaj starsi mężczyźni - poinformowała rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Rzeszowie Dorota Gibała.



Wśród zakażonych COVID-19 w jarosławskim szpitalu 17 to pacjenci z różnych powiatów i 3 osoby z personelu medycznego.

Oddział chorób wewnętrznych i jarosławski SOR zostały zamknięte w piątek.

14:25 Toruń

W niewielkim zakładzie odzieżowym w Toruniu wykryto ognisko koronawirusa. Zakażonych jest troje pracowników i trzy osoby z kontaktu - poinformował doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Jarosław Jakubowski. Kwarantanną objęto 8 osób.



To pierwsze większe ognisko koronawirusa w regionie od kilku tygodni. W niedzielę poinformowano o 12 przypadkach zakażenia w województwie. To 4 osoby z Torunia, 6 z powiatu toruńskiego i po jednej z powiatów bydgoskiego i żnińskiego.



Od początku epidemii w regionie potwierdzono 626 zakażeń. 515 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło. Dotychczas przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ponad 52,5 tys. testów.

14:23 Iran

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 107 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej od dwóch miesięcy - poinformowała rzecznika ministerstwa zdrowia. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju od wybuchu epidemii wzrosła do 8837.

Ogłaszanie tego trzycyfrowego bilansu jest dla nas bardzo bolesne - przyznała na konferencji prasowej rzeczniczka resortu Sima Sadat Lari.

Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych koronawirusem w Iranie spadła poniżej stu 14 kwietnia. Jeszcze dzień wcześniej informowano o 111 zgonach z powodu Covid-19.

Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka ministerstwa zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin w Iranie potwierdzono 2472 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło łączną liczbę zainfekowanych do 187 427.

Iran został najbardziej dotknięty epidemią Covid-19 spośród krajów na Bliskim Wschodzie.





12:44 Kwarantanna księży w Kiełkowie

Sanepid nałożył też kwarantannę na księży z parafii w Kiełkowie w gminie Przecław.

Jak czytamy na stronie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kiełkowie, w związku z kwarantanną księży msze w kościele nie będą odbywać się do odwołania, zamknięta będzie również kancelaria parafialna. Odwołano także, zaplanowaną na 21 czerwca, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.





12:12 Koronawirus na Śląsku

190 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników dwóch spółek węglowych. Łącznie od początku epidemii zaraziło się ponad 5,6 tys. pracowników kopalń. Najwięcej zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przybyło w kopalniach Borynia, Bolesław Śmiały i Jastrzębie-Bzie.



Nowe przypadki m.in. w kopalniach Borynia, Bolesław Śmiały i Jastrzębie-Bzie>>>





11:11 Diagnostyka koronawirusa w Polsce

10:56 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 648 przypadków zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 106 wyzdrowiało - przekazało w niedzielę ukraińskie ministerstwo ochrony zdrowia. Najwięcej infekcji potwierdzono minionego dnia w obwodzie lwowskim i w Kijowie.



Bilans zakażonych wzrósł do 31 154, zmarłych - do 889, a osób, które wyzdrowiały - do 14 082.

10:32 Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 375 osób, w tym 160 z województwa śląskiego - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło 10 kolejnych osób.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 29 392 osób, a 1247 zmarło.





10:03 Ponad 93 tys. osób na kwarantannie w Polsce

09:09 Większa swoboda w podróżowaniu

Polska zniosła w sobotę obowiązek kwarantanny dla wjeżdżających do kraju oraz kontrole na wewnętrznych granicach UE. Od poniedziałku Polacy będą mogli swobodnie podróżować m.in. do Grecji i Francji. Już teraz otwarte pozostają granice m.in. Włoch, Chorwacji i Bułgarii.



08:32 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 247 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, sześć zarażonych osób zmarło - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 269 osób. Łącznie zmarło 8787 zainfekowanych osób. Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 18 zgonach i 348 zakażeniach.

08:02 Grecja gotowa na przyjęcie turystów

Grecja jest gotowa na powitanie turystów - zapowiedział premier Kyriakos Micotakis, podczas wizyty na popularnej wśród urlopowiczów wyspie Santorini. Jutro zostaną wznowione loty międzynarodowe do i z głównych lotnisk w kraju.



Służby będą badać na obecność koronawirusa wszystkich gości przybywających z lotnisk, uznanych za miejsca wysokiego ryzyka. Odwiedzający będą poddani kwarantannie do 14 dni, w zależności od wyniku testu.



Pasażerowie przybywający ze wszystkich innych portów lotniczych będą badani losowo.

07:39 Egzamin ósmoklasistów w specjalnym reżimie sanitarnym

W związku z sytuacją epidemiczną egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Są one takie same jak podczas egzaminów maturalnych.



W wytycznych zapisano, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.



W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.



Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

07:27 Brazylia

892 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało w sobotę po południu czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To drugi dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.



W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarło do tej pory 42 720 osób. Resort poinformował też o 21 704 nowych przypadkach zakażenia, tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 850 514.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych.

07:10 Koronawirus w USA

734 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 115 347 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W sumie w USA od początku pandemii zdiagnozowano 2 071 782 przypadki zakażenia koronawirusem. Jak pisze agencja AFP w rzeczywistości liczba ta prawdopodobnie jest znacznie wyższa z uwagi na trudności z dostępem do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na początku epidemii. Obecnie dobowy przyrost przypadków zakażeń wciąż oscyluje wokół 20 tys.

06:42 Nowe zakażenia w Meksyku

424 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało w sobotę wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii w Meksyku na Covid-19 zmarły 16 872 osoby.



Resort podał też, iż zdiagnozowano 3494 nowe przypadki zakażenia, tym samym całkowita liczba infekcji w Meksyku wzrosła do 142 690.

06:31 Chiny: Najwyższy od kwietnia przyrost nowych zakażeń koronawirusem

06:16 Koronawirus we Francji

24 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii we Francji zmarło 29 398 osób zakażonych koronawirusem.

Resort zaznaczył, że sobotni bilans dotyczy zmarłych na Covid-19 w szpitalach. Nie obejmuje natomiast zgonów w domach opieki społecznej, których liczba zostanie zaktualizowana we wtorek.

06:06 w Nowym Jorku najmniej ofiar od wybuchu pandemii

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo powiadomił w sobotę, że w ciągu ostatniej doby w stanie zarejestrowano najmniej ofiar śmiertelnych Covid-19, odkąd wybuchła epidemia. Mówił też o konieczności wprowadzenia lokalnych reform działania policji.



Na codziennej konferencji prasowej Cuomo powiedział, że w ostatnich 24 godzinach zmarły 32 osoby (w tym osiem w domach seniorów), w porównaniu z 43 w ciągu poprzedniej doby. Liczba hospitalizacji - 1 734 - jest także najniższa od 20 marca.



Zrobiliśmy to, oswoiliśmy bestię, jesteśmy teraz 180 stopni po drugiej stronie - wyjaśnił.

06:00 Zmiana ministra zdrowia w Chile

Lekarz Oscar Enrique Paris został w sobotę ministrem zdrowia Chile. Zastąpił na tym stanowisku Jaime Manalicha. Do zmiany doszło, gdy pojawiły się kontrowersje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 - poinformowała agencja Reutera.



Prezydent Sebastian Pinera powiedział, że Manalich nie szczędził wysiłków w wypełnianiu swojego "trudnego i szlachetnego obowiązku" ochrony zdrowia Chilijczyków.