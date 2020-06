Swobodny ruch turystyczny dla obywateli państw strefy Schengen do Hiszpanii zostanie przywrócony przez rząd Pedra Sancheza 21 czerwca - poinformowały hiszpańskie media, powołujące się na źródła rządowe.

Kordoba / PAP/EPA/SALAS /

Według ustaleń rozgłośni Cadena Ser i dziennika "El Pais" Madryt przywróci swobodny ruch turystyczny z państwami strefy Schengen, z wyjątkiem Portugalii, 21 czerwca, czyli w ostatnim dniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z szerzącym się koronawirusem.

Pierwsi turyści od wprowadzenia w połowie marca stanu zagrożenia dotrą do Hiszpanii w najbliższy poniedziałek, 15 czerwca. Jest to jednak testowy projekt, obejmujący jedynie kilkanaście tysięcy wczasowiczów z Niemiec, udających się na wypoczynek na archipelag Balearów.



Kontrole na granicy z Portugalią zostaną utrzymane do 30 czerwca. W sobotę biuro prasowe portugalskiego prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy ogłosiło, że 1 lipca na przejściu Caia-Badajoz odbędzie się uroczystość symbolicznego otwarcia granic. W ceremonii wezmą udział m.in. prezydent Portugalii, król Hiszpanii i premierzy obu krajów.



Rząd Hiszpanii kilkakrotnie już zmieniał plany dotyczące przywrócenia swobodnego ruchu turystycznego. 4 czerwca minister przemysłu, handlu i turystyki Maria Reyes Maroto ogłosiła, że 22 czerwca Hiszpania otworzy granice z Portugalią i Francją. Trzy godziny po tej deklaracji gabinet Sancheza ogłosił jednak, że swobodny ruch turystyczny zostanie przywrócony dopiero 1 lipca.



Z ustaleń dziennika "El Pais" wynika, że przywrócenie swobodnego ruchu turystycznego dla obywateli państw spoza strefy Schengen możliwe jest od 1 lipca, ale decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Hiszpanii.