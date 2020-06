W Chinach stwierdzono w ciągu minionej doby 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia tego kraju. To największy dobowy przyrost nowych infekcji od 13 kwietnia.

W Chinach stwierdzono w ciągu minionej doby 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Nowe ognisko koronawirusa wykryto w Pekinie na rynku Xinfadi w południowo-zachodniej dzielnicy Fengtai, gdzie sprzedawane jest mięso, ryby i warzywa. Lokalne wiadomości podały, że wirus został odkryty na deskach używanych do cięcia mięsa importowanego łososia.

Odkrycie to spowodowało odizolowanie 11 obszarów mieszkalnych w okolicy i zamknięcie dziewięciu szkół i przedszkoli. Sytuację wokół rynku próbują opanować setki policjantów, a burmistrz Pekinu odłożył na późniejszy termin powrót uczniów do szkół podstawowych oraz zawiesił wszystkie wydarzenia sportowe.



Komisja uściśliła, że wśród nowych przypadków zakażeń 38 to infekcje lokalne, pozostałe dotyczą osób, które przyjechały do Chin z zagranicy.



Chińskie służby medyczne stwierdziły także dziewięć nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.



W sumie w Chinach od początku pandemii stwierdzono 83 132 przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 4634 osoby.