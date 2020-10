Wszyscy pracownicy służby zdrowia walczący z pandemią Covid-19 mają otrzymywać dodatek do pensji w wysokości 100 procent wynagrodzenia, nie będzie natomiast osobnego funduszu, z którego finansowane byłyby testy na koronawirusa m.in. dla pracowników medycznych i ludzi po 60. roku życia: Sejm odrzucił w nocnych głosowaniach część poprawek Senatu do ustawy covidowej. Wczoraj zanotowaliśmy w Polsce absolutny rekord pandemii: 16 300 wykrytych w ciągu doby zakażeń koronawirusem. Zmarło 132 chorych. Całkowita liczba potwierdzonych w naszym kraju zakażeń przekroczyła 280 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 4 615. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Oddział intensywnej opieki medycznej w szpitalu dla chorych na Covid-19 w Rzymie /Emanuele Valeri /PAP/EPA

