Pomysł Senatu, by utworzyć odrębny fundusz na zakup testów na koronawirusa m.in. dla pracowników medycznych i ludzi po 60. roku życia, został odrzucony w Sejmie. Posłowie poparli natomiast inną propozycję: by dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwał wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19. Senat zgłosił te poprawki do ustawy covidowej, która przewiduje m.in. właśnie przyznanie dodatków do wynagrodzeń lekarzom pracującym przy zwalczaniu epidemii i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy, a także grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń - np. nienoszenie maseczek.

