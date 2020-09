Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 605 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 24 osoby zmarły. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 134 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 227 z nich. Od dziś w Polsce działają trzy typy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. To jeden z elementów przygotowania do spodziewanej jesiennej fali zachorowań. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledziliśmy dla Was w relacji na żywo z 15 września.

- już 194 467 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych na Covid-19. Od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano ponad 6,55 mln zakażeń. Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19, przekroczy 400 tys.;

- w Polsce resort zdrowia poinformował o 605 nowych przypadkach zakażeń; 24 osoby zmarły. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 134 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 227 z nich.



- od dziś w Polsce działają trzy typy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. To jeden z elementów przygotowania do spodziewanej jesiennej fali zachorowań. Na przyjęcie pacjentów z dodatnim wynikiem testu gotowe mają być trzy typy lecznic: zakaźne, specjalistyczne i powiatowe;

23:37 Brytyjczycy coraz częściej zaglądają do kieliszka

Brytyjczycy piją teraz prawie dwa razy więcej alkoholu, niż miało to miejsce przed wybuchem pandemii koronawirusa. To wynik ankiety przeprowadzonej wśród 10 tysięcy osób.





23:00 Turystyka

460 mld dolarów wyniosły straty w światowej turystyce w pierwszym półroczu 2020 roku, wywołane pandemią koronawirusa - podała we wtorek Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). "Jest to sektor, z którego utrzymują się miliony ludzi" - alarmował sekretarz generalny organizacji Zurab Pololikaszwili.

UNWTO wyliczyła, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku liczba turystów zagranicznych na całym świecie zmniejszyła się o 65 proc. Spowodowało to straty pięć razy większe od tych, jakie poniosła globalna turystyka w czasie światowego kryzysu w 2009 roku.

21:37 Irlandia

W Irlandii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano trzy kolejne zgony z powodu Covid-19 i wykryto aż 357 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od połowy maja.

Wieczorem poinformowano, że cały irlandzki rząd oraz p.o. naczelnego lekarza kraju Ronan Glynn postanowili ograniczyć przemieszczanie się, po tym gdy minister zdrowia Stephen Donnelly po południu źle się poczuł i poprosił o wykonanie testu na obecność koronawirusa. Jak podała publiczna stacja RTE, ministrowie na razie nie izolują się, lecz do czasu wyniku testu Donnelly'ego ograniczą przemieszczanie się.

21:13 Przyłbica ochronna od Louis Vuitton

Plastikowa, przeźroczysta przyłbica ma trafić do sprzedaży pod koniec października. Ma kosztować... 800 euro. Zawierać będzie pozłacane elementy oraz pasek ze skóry. Oczywiście ze słynnym znakiem firmowym Louis Vuitton.





21:08 Niemieccy kibice wracają na stadiony

Wszystko wskazuje, że wraz z zaplanowaną na najbliższy weekend inauguracją sezonu piłkarskiej Bundesligi na stadiony w Niemczech wrócą kibice. Trybuny będą mogły zostać zapełnione w 20 proc. Kluby i kibice zostaną poddani surowym rygorom sanitarnym.





20:34 Francja

7852 zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji. To znaczny wzrost liczby nowych infekcji w porównaniu z poprzednim dniem, gdy informowano o 6158 kolejnych przypadkach.

Ze względu na wysokie liczby nowych zakażeń koronawirusem regionalne władze wprowadziły obostrzenia w Marsylii, Bordeaux oraz na Gwadelupie. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, nakaz noszenia maseczek w 27 gminach, zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20 oraz nakaz zamykania barów i restauracji do północy.

20:20 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 27 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 3105 zakażeń koronawirusem. Obie liczby są powodem do pewnego zaniepokojenia. Jeśli chodzi o bilans zgonów, jest to drugi przypadek od początku sierpnia, by przekraczał on 20.



19:33 Maseczki a odporność

Maski zalecane jako ochrona przeciwko zakażeniom koronawirusem mogą zwiększać odporność organizmu na Covid-19, a także osłabiać objawy tej choroby - wynika z badania opublikowanego w piśmie “The New England Journal of Medicine". Studium autorstwa immunologów Moniki Gandhi oraz George'a Rutherforda z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wskazuje, że widoczna w niektórych państwach świata druga fala epidemii przejawiająca się bezobjawową formą przechodzenia Covid-19 może mieć związek z powszechnym noszeniem masek.





19:12 Hiszpania

Pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem w Hiszpanii zmarło 156 osób zakażonych koronawirusem. Jak przekazał we wtorkowym komunikacie resort zdrowia Hiszpanii, podczas minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 30 004,

Najwięcej nowych ofiar śmiertelnych zanotowano w Andaluzji, w Katalonii, a także na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu.

19:01 Bułgaria

Dla ponad pół miliona bułgarskich uczniów rok szkolny zaczął się mierzeniem temperatury przy wejściu do szkół i instrukcjami na temat ograniczeń. Uroczystości były wyłącznie dla pierwszoklasistów. Rodzicom nie pozwolono na wejście do budynków szkół. Wśród znacznej grupy rodziców szerzy się niezadowolenie z restrykcji i nakazu noszenia maseczek nawet przez najmłodszych uczniów.

17:46 Amerykanka rozniosła wirusa

26-letnia Amerykanka urządziła sobie w Garmisch-Partenkirchen w Alpach Bawarskich rajd po tamtejszych barach i lokalach gastronomicznych. Problem w tym, że kobieta powinna był przebywać na kwarantannie w domu, z powodu zakażenia koronawirusem.

Na badania wysłano około tysiąca osób. Po przebadaniu 700 próbek na razie potwierdzono zakażenie tylko u trzech osób.

Kobiecie grozi grzywna za zlekceważenie przepisów o kwarantannie. Ponadto jej sprawą zainteresowała się niemiecka prokuratura.

17:45 Koronawirus w śląskich szkołach

W 9 szkołach i przedszkolach w Śląskiem z powodu koronawirusa nauka odbywa się obecnie w trybie zdalnym lub hybrydowym. Liczba placówek, która zmieniła system nauczania utrzymuje się od ubiegłego tygodnia na tym samym poziomie.

Pojawiają się przypadki zakażeń w nowych miejscach, ale w innych uczniowie i nauczyciele wracają do szkół po kwarantannie.

Zdaniem śląskiej kurator oświaty system działa sprawnie.

17:00 Testy, testy

Ponad półtora tysiąca skierowań na test w kierunku koronawirusa wystawili zdalnie w ciągu ostatniego tygodnia lekarze rodzinni - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz w Ministerstwie Zdrowia.

Właśnie taką możliwość przewiduje rozporządzenie resortu dotyczące łagodzenia jesiennej fali epidemii - pod warunkiem, że pacjent ma typowe objawy Covid-19 takie jak duszności i wysoka gorączka.

Możliwość wysyłania pacjenta na test w ramach teleporady ma ponad pół tysiąca punktów Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

16:55 Irlandia

Irlandia ogłosiła we wtorek nową "zieloną listę" krajów, z których przyjazd nie będzie objęty 14-dniową kwarantanną w związku z pandemią. Na liście znalazły się m.in. Norwegia i Niemcy.

Od początku sierpnia - po dwóch miesiącach wygasania epidemii - liczba zakażeń koronawirusem w Irlandii ponownie rośnie. Rząd postanowił odłożyć planowane na 21 września otwarcie w Dublinie pubów, które nie serwują jedzenia. Wprowadzono też nowe ograniczenia dotyczące spotkań towarzyskich i rodzinnych - od wtorku nie będzie mogło w nich uczestniczyć więcej niż sześć osób.

16:36 Koronawirus w DPS

Dobre informacje z aktualnie największego ogniska koronawirusa na Opolszczyźnie. Wyzdrowiały 23 osoby z Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach niedaleko Kluczborka. Liczba chorych nadal jest tam jednak spora. Na Covid-19 choruje tam obecnie 41 osób. To 36 podopiecznych i 5 pracowników. 7 chorych trafiło do szpitala, reszta przechodzi zakażenie łagodnie w placówce.

W Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach pojawił się w nowy personel. Tak jak poprzednia grupa będzie pracować i nocować tam przez 10 dni.

16:21 Dania

Jesienią Dania będzie ograniczać kontakty społeczne. W Kopenhadze oraz w 16 innych najbardziej dotkniętych epidemią gminach restauracje i bary będą zamykane o godz. 22, a przebywający w środku klienci zobowiązani zostaną do noszenia maseczek. Prywatne imprezy również będą musiały zakończyć się przed ciszą nocną.





16:07 Punkty do testowania

Uruchomienie punktów do testowania pacjentów w kierunku koronawirusa w każdym powiecie. Taki plan zapowiedział na spotkaniu z dyrektorami szpitali powiatowych prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowy dotyczą przygotowania lecznic przed spodziewaną drugą falą epidemii.

Konkretna data powstania dodatkowych punktów nie padła, prezes NFZ zapewnia natomiast, że sieć będzie rozsunąć. Obecnie w Polsce takich punktów jest 330.

15:57 Szwecja

Rząd Szwecji ogłosił zniesienie zakazu odwiedzin w domach opieki od 1 października. Ma to związek ze znacznym spadkiem zakażeń koronawirusem w tym kraju.



Uważamy, że zniesienie zakazu odwiedzin jest zasadne z uwagi na znaczną poprawę sytuacji epidemiologicznej, właściwie nie ma już nowych przypadków koronawirusa w domach opieki - stwierdził główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, który rekomendował rządowi otwarcie domów opieki. Placówki pozostawały zamknięte dla osób z zewnątrz od 1 kwietnia.



15:50 Edukacja

W trybie mieszanym pracują 133 placówki oświatowe, a 54 w trybie zdalnym - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Reszta, czyli ok. 48,3 tys. placówek, działa normalnie.



Na ponad 48,5 tys. szkół i placówek zaledwie kilkadziesiąt szkół pracuje w systemie zdalnym, to nieco ponad 50. Nieco ponad 130 pracuje w trybie mieszanym. To wyraźnie pokazuje, że ten system, który wprowadziliśmy, w którym dyrektorzy szkół informują inspekcje sanitarną, po prostu działa - powiedział szef MEN na konferencji prasowej.



15:45 Narodowy Fundusz Zdrowia

Strategia walki z epidemią Covid-19 jest jednym z tematów rozmów przedstawicieli NFZ, powiatów i szpitali w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Zgodnie z nową strategią walki z koronawirusem nie ma już szpitali jednoimiennych przeznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19. W zamian powstały trzy poziomy szpitali zaangażowanych w działania.



15:15 Biznes

Z powodu pandemii w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych przedsiębiorstw pozostanie ograniczona - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci spodziewają się, że skala tych ograniczeń będzie się zmniejszać.

15:10 Wrocław

Szpital kliniczny we Wrocławiu pozyskał urządzenie Cobas Liat firmy Roch, które posłuży do szybkiego testowania zakażenia COVID-19. Dzięki niemu wynik badania na zakażenie Covid-19, ale też grypą lub innymi wirusami można uzyskać już po 20 minutach. Sprzęt o wartości 54 tys. zł będzie wykorzystany na oddziale ratunkowym.

Cytat Trafiają do nas pacjenci w różnym, często bardzo ciężkim stanie, np. po udarze, po zatrzymaniu krążenia. Szybkie testowanie i diagnozowanie pozwala na szybszą pomoc, oddzielenie pacjentów zakażonych i przekazanie ich na odpowiedni oddział w celu dalszego leczenia powiedział podczas specjalnej konferencji dr Janusz Sokołowski, kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego placówki

14:30 Warszawa

Od 1 września w Warszawie odnotowano 35 pozytywnych wyników na obecność koronawirusa wśród nauczycieli szkół, przedszkoli, ośrodków, czy poradni - poinformował stołeczny ratusz.



Liczba zakażeń wciąż rośnie, mimo stosowania się do pandemicznych ograniczeń i zaleceń przez pracowników oświaty, uczniów i przedszkolaków. Odnotowano już kilkadziesiąt zarażeń, a kilkuset uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji, a także obsługi przebywa aktualnie na kwarantannie.

Urzędnicy przekonują, że stolica przygotowała swoje placówki do pracy w dobie pandemii m.in. opracowała zalecenia i wytyczne. Sfinansuje też szczepienia przeciw grypie dla 43 tys. pracowników oświaty.

14:22 Ustawa "covidowa"

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej ma doprecyzować sytuacje, których dotyczą specjalne przepisy związane ze stanem wyższej konieczności spowodowanym pandemią - powiedział rzecznik rządu Piotr Mülller. Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za działania w czasie epidemii. Według opozycji projekt ma zapewnić bezkarność władzy.



Cytat Projekt ma na celu uściślenie sytuacji, w których ze względu na stan wyższej konieczności np. nie dopełniono pewnych proceduralnych aspektów w sytuacji zagrożenia życia obywateli w Polsce. zaznaczył Mülller

14:00 Sejm

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad Sejm ma dziś przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.



W projekcie znalazł się przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".





13:35 Włocławek

Cytat Do 49 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. To o trzy więcej niż w poniedziałek poinformował rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól

Łącznie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u 49 osób — w tym u 24 pacjentów. Reszta zakażeń dotyczy personelu i ich rodzin.



Włocławski szpital informował w ostatnich dniach o wstrzymaniu przyjęć na wszystkich oddziałach chorób wewnętrznych, oddziale chirurgii ogólnej i do pracowni endoskopii, a także o wstrzymaniu porodów rodzinnych.

13:29 Portugalia

W Portugalii kontynentalnej wszedł w życie stan ostrzegawczy, a z nim nowe ograniczenia przeciwepidemiczne dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej “w okresie rozpoczęcia roku szkolnego". Obostrzenia mają zahamować rosnącą od początku września liczbę zakażeń.



Wśród nowych ograniczeń jest m.in. zakaz otwierania placówek handlowych przed godz. 10, zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20, a także ograniczenia w obrocie napojami alkoholowymi na stacjach paliw.



Na wprowadzenie stanu ostrzegawczego, który po 30 września może zostać wydłużony o kolejnych 15 dni, nie zdecydowały się dwa autonomiczne regiony Portugalii: Madera i Azory. Ich władze zapowiedziały własną politykę walki z Covid-19.



13:28 Województwo warmińsko-mazurskie

W ciągu ostatniej doby w warmińsko-mazurskiem odnotowano 22 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W woj. warmińsko-mazurskim służby sanitarne zanotowały nowe ogniska COVID-19, które powstały na przyjęciach z okazji 18. urodzin - poinformował warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.



Niestety, zauważamy, że powstają ogniska zakażeń na wzór wesel, tym razem są to 18. urodziny. W jednej z takich imprez brało udział 50 osób, 5 z nich już ma potwierdzone zakażenie - dodał Dzisko.





12:30 Hiszpania

Liczba szkół w Hiszpanii, w których do poniedziałkowego wieczora potwierdzono zakażenia koronawirusem, wzrosła od czwartku aż czterokrotnie, do ponad 200 - wynika ze statystyk opublikowanych przez służby medyczne rządów wspólnot autonomicznych.



Według danych regionalnych służb medycznych, na które powołuje się we wtorek agencja Europa Press, infekcje SARS-CoV-2 potwierdzono już w co najmniej 212 z ponad 20 tys. hiszpańskich szkół.



Europa Press wskazała, że choć skala zjawiska w ujęciu ogólnokrajowym jest stosunkowo niewielka, to liczba szkół ogłaszających zakażenia wśród uczniów i pracowników rośnie szybko.



12:26 Uczelnie wyższe

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego chce, żeby od października studenci wrócili na uczelnie. "Zdecydowanie zachęcamy do powrotu do form nauki sprzed pandemii" - apeluje.



11:11 Wrocławskie pogotowie

Wrocławska prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie zakażeń koronawirusem, do których doszło pod koniec sierpnia w dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Patogenem zakaziło się wówczas 13 pracowników dyspozytorni.



Według ustaleń programu Uwaga TVN, część pracowników dyspozytorni zarzuca dyrekcji pogotowia zaniedbania, które miały doprowadzić do masowego zakażenia. Zaniedbania polegać miały - według anonimowych wypowiedzi pracowników dyspozytorni - m.in. na braku izolacji osób, które pracował lub miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

11:09 Rosja

Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Rosji w ciągu ostatniej doby o 5529, wobec 5509 przypadków dzień wcześniej - przekazał sztab rządowy. Zmarło 150 osób - najwięcej od końca lipca.



Nowe infekcje wykryto na terenie całego kraju, a około jedna czwarta zakażonych nie miała objawów choroby.

Ogólna liczba przypadków koronawirusa w Rosji wynosi teraz 1 073 849. Spośród osób, które zachorowały, 884 305 wróciło do zdrowia. 18 785 osób nie udało się uratować.

11:06 Węgry

726 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarło czworo chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Od początku pandemii na Węgrzech wykryto prawie 14 tysięcy zakażeń koronawirusem i zmarło 646 chorych na Covid-19. 4130 osób już wyzdrowiało.



Rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie 9103. W szpitalach leczonych jest 306 chorych na Covid-19, przy czym 17 oddycha za pomocą respiratora.



Na Węgrzech trwa druga fala zakażeń koronawirusem, która jest dużo ostrzejsza niż pierwsza. W sobotę zanotowano rekordowy przyrost dzienny liczby infekcji SARS-CoV-2 - aż o 916. Na razie liczba zgonów na Covid-19 jest niższa niż podczas pierwszej fali.



11:00 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 18,7 tys. testów na obecność koronawirusa - podało Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 3 016 740 próbek pobranych od 2 893 600 osób.



W poniedziałek resort informował o wykonaniu 12,6 tys. testów, w niedzielę o 14,5 tys., w sobotę o 21,1 tys., a w piątek o 18,6 tys. testów.



10:36 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 605 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 24 chorych. Bilans epidemii w Polsce to 75 134 zakażonych. Nie żyje 2 227 z nich.



10:20 451 osób wyzdrowiało ostatniej doby

Od początku epidemii wyzdrowiało 61 548 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ostatniej doby - 451 pacjentów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Ministerstwo podało też, że w szpitalach przebywa 1 996 chorych na COVID-19 (24 więcej niż w poniedziałek). Pod respiratorem jest obecnie 92 pacjentów (o 5 więcej niż w poniedziałek).



Kwarantanną objęto 95 241 osób (prawie 3,2 tys. więcej niż dzień wcześniej), a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 6 934 osoby (spadek o 38 w stosunku do poniedziałku).



09:57 Kwarantanna sędziego Sądu Najwyższego

Z powodu kwarantanny sędziego Kazimierza Klugiewicza odwołano rozprawę w Sądzie Najwyższym. Nie odbędzie się zaplanowane na dziś posiedzenie w sprawie Wiktorii Ś. skazanej za głośne zabójstwo 17-letniej Agaty z Wejherowa.



Sąd miał rozpatrzyć kasacje obrońców i prokuratury od wyroku, skazującego koleżankę ofiary na 11 lat więzienia.

09:56 Szpital w Mławie

Badania na obecność koronawirusa, które przeprowadzono u 32 osób z personelu i 22 pacjentów oddziału internistycznego szpitala SPZOZ w Mławie, nie wykazały w żadnym przypadku zakażenia. Placówka wznawia przyjmowanie pacjentów na oddział internistyczny, które wstrzymano w ubiegłym tygodniu.



09:30 Dane resortu zdrowia

Co siódmy zgon osób zakażonych koronawirusem w Polsce dotyczył pacjentów, którzy nie mieli tzw. chorób współistniejących. To wniosek z danych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do których dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Od początku epidemii w Polsce zmarły 2 203 osoby zakażone koronawirusem. 301 osób spośród nich nie miało chorób współistniejących. 1902 osoby zmagały się z takimi schorzeniami. Były to między innymi cukrzyca, choroby układu krążenia i zaburzenia odporności.

09:35 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 83 809 przypadków koronawirusa; to najmniej od tygodnia - poinformowało we wtorek indyjskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażonych SARS-CoV-2 w kraju od początku pandemii wzrosła do ok. 4,93 mln.



Tylko w zeszłym tygodniu zdiagnozowano ponad 600 tys. przypadków. Indie pozostają drugim po USA krajem na świecie z największą liczbą zakażonych.

09:33 Łopuszna

Nauka zdalna w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie została przedłużona do 18 września. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 17 osób z grona pedagogicznego. Jedna osoba ma niepewny wynik badań.

Wszystkie te osoby przebywają albo w szpitalu, albo w domu. Pozytywną informacją jest to, że większość z nich przechodzi chorobę bezobjawowo - mówi starosta kielecki Tomasz Pleban.

Wśród uczniów nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - podkreślił starosta kielecki.

09:26 Ukraina

Na Ukrainie minionej doby wykryto 2905 zakażeń koronawirusem, 53 chorych zmarło, a 1267 osób wyzdrowiało - przekazał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. 546 osób hospitalizowano.



Dzień wcześniej poinformowano o niemal 2,5 tys. potwierdzonych infekcjach.



Łącznie zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 159 702 osób, zmarło od początku pandemii 3264 chorych, a wyzdrowiało 70 810 pacjentów.

08:06 Zakażona nauczycielka z zakopiańskiej podstawówki

W związku z zakażenia koronawirusem jednej z nauczycielek nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Zakopanem, dyrekcja placówki zdecydowała o odwołaniu zajęć 15 i 16 września. Skorzystała z tzw. dni dyrektorskich. Sanepid nie podjął decyzji o odwołaniu zajęć ani o zmianie trybu nauczania.



Dyrekcja SP nr 2 w Zakopanem poinformowała za pośrednictwem strony internetowej, że jeszcze w poniedziałek do godzin wieczornych czekała na wydanie opinii przez zakopiański Sanepid w sprawie zmiany trybu nauczania, jednak żadna decyzja nie zapadła.



Decyzja oznacza, że w 15 i 16 września w szkole nie będzie zajęć dydaktycznych. Będą za to odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.



Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak poinformowała, że w całej Małopolsce 22 placówki oświatowe działają w trybie hybrydowym, z czego trzy przedszkola i cztery szkoły zostały całkowicie zamknięte.

07:02 Niemcy

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ostatniej dobie o 1407, do 261 762 - wynika z danych, które opublikował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Zmarło 12 osób, co zwiększa łączny bilans ofiar śmiertelnych do 9362.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 62,7 tys.), Bawarii (ponad 62,4 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 45 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1064 przypadki).

06:15 Trzy poziomy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem

Od dziś w Polsce działają trzy typy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. To jeden z elementów przygotowania do spodziewanej jesiennej fali zachorowań. Na przyjęcie pacjentów z dodatnim wynikiem testu gotowe mają być trzy typy lecznic: zakaźne, specjalistyczne i powiatowe.

05:55 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii stwierdzono 15 115 zakażeń koronawirusem. Zmarło 381 osób.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa od początku pandemii w Brazylii wzrosła do 4 330 455, 132 006 osób zmarło.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji i zgonów w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

05:54 Chiny

Chiny kontynentalne zgłosiły 14 września osiem nowych przypadków Covid-19 - poinformowała komisja zdrowia we wtorek.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków COVID-19, od początku epidemii, wynosi obecnie 85 202. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Chinach pozostała niezmieniona - 4 634.

05:50 USA

Już 194 467 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano ponad 6,55 mln zakażeń.



Jeśli obecny trend się utrzyma, to w drugiej połowie września bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczy w Stanach Zjednoczonych 200 tys. W drugiej pod względem liczby zgonów Brazylii potwierdzono dotychczas 132 006 śmiertelnych przypadków koronawirusa.



Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19, przekroczy 400 tys.



Najwięcej wykrytych przypadków SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowuje się obecnie w Dakocie Północnej, Dakocie Południowej oraz Missouri.