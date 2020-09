Od dziś w Polsce działają trzy typy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. To jeden z elementów przygotowania do spodziewanej jesiennej fali zachorowań. Na przyjęcie pacjentów z dodatnim wynikiem testu gotowe mają być trzy typy lecznic: zakaźne, specjalistyczne i powiatowe.

Czerwona strefa Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie / Jacek Szydłowski / PAP

Jak system ma działać w praktyce?

Osoba, która ma pozytywny wynik testu, w czasie konsultacji telefonicznej ma usłyszeć od lekarza podpowiedź, gdzie zgłosić się dalej.

Jeśli objawy będą łagodne i będą wymagać raczej obserwacji niż leczenia - specjalną karetką będzie przewieziona do szpitala powiatowego. Ta lecznica ma stanowić pierwszy poziom zabezpieczenia. Od dziś w każdej takiej placówce działać ma izolatorium.

Jeśli zakażony koronawirusem będzie wymagać poważniejszej opieki albo pobytu na OIOM-ie - trafi do szpitala zakaźnego.

Do lecznic wielospecjalistycznych trafią osoby zakażone koronawirusem i wymagające opieki innej niż internistyczno-zakaźna. To na przykład osoby, które muszą być pod opieką kardiologa albo kobiety w zaawansowanej ciąży.

Założenia a rzeczywistość - jak przygotowane są szpitale?

Reporterzy RMF FM sprawdzili, jak założenia nowej strategii w praktyce są wprowadzane w życie w szpitalach.



Jak informuje Michał Dobrołowicz, na Mazowszu działa jeden szpital wielospecjalistyczny - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Trafią tu osoby zakażone koronawirusem, które dodatkowo wymagają pomocy na przykład kardiologów albo diabetologów. W stolicy działa też największy szpital zakaźny w Polsce. Największe wyzwanie stoi przed lecznicami pierwszego stopnia, czyli 30 mazowieckimi szpitalami powiatowymi.To często budynki o małej powierzchni. W nich od dziś powinna działać przestrzeń tylko dla osób z COVID-19. Część placówek - tak jak szpital powiatowy w Garwolinie - już wcześniej otworzyła specjalne izolatoria. Inne dopiero teraz uruchamiają nowe klatki i wejścia do szpitala, tylko do transportu zakażonych koronawirusem. Mimo wielu trudności, jesteśmy gotowi - usłyszał dziennikarz RMF FM od szefów tych lecznic.



W Małopolsce od wtorku osobami z podejrzeniem lub z wykrytym koronawirusem zajmować się będą 23 szpitale powiatowe. 5 szpitali będzie zajmować się hospitalizacją chorych, a Szpital Uniwersytecki w Krakowie stanie się szpitalem wielospecjalistycznym.

Większość szpitali jest gotowa do działania na nowych zasadach. Największe zmiany będą dotyczyć szpitali drugiego stopnia referencyjności, czyli takich w których hospitalizowani mają być pacjenci. W Małopolsce będą to dwa szpitale w Krakowie: im. Żeromskiego i Jana Pawła II oraz szpitale w Nowym Sączu, Dąbrowie Tarnowskiej i w Miechowie. To oznacza, że pacjenci z innymi chorobami zakaźnymi będą musieli szukać pomocy gdzie indziej.

Jak donosi reporter RMF FM Marek Wiosło, kilka placówek ma wątpliwości co do rozliczania pacjentów z koronawirusem, a odwołanie od decyzji urzędu wojewódzkiego złożył Instytut Onkologii oraz krakowski szpital uniwersytecki.

Szpital im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu znalazł się na drugim poziomie nowego podziału szpitali. Oznacza to, że placówka będzie musiała przyjmować i leczyć pacjentów zakażonych Covid-19. Dyspozycję w tej sprawie wydał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Musimy przygotować 34 łóżka, które będą przeznaczone do diagnozowania i leczenia Covid-19. Udało nam się takie łóżka znaleźć. Nie są one na jednym oddziale, tylko właściwie na wszystkich naszych oddziałach. Są to pojedyncze łóżka, w większości tzw. izolatoria, w których będziemy izolować pacjentów przyjmowanych w trybie ostrym z objawami infekcji - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF Mateuszem Chłystunem Urszula Łaszyńska, rzeczniczka szpitala im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu.



Pacjenci planowi będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach. Przyjęcia planowe zaczniemy od wykonania testu na obecność Covid-19. Podobnie w przypadku pacjentów przyjmowanych w trybie ostrym - zaznaczyła rzeczniczka placówki, dodając jednocześnie, że nie wiadomo jak długo szpital będzie funkcjonował jako lecznica drugiego poziomu.

Teraz chcemy wszystkich naszych pacjentów leczyć w bezpieczny sposób. Nie wiadomo nam nic o dodatkowym finansowaniu z jakiś innych źródeł - zaznaczyła Urszula Łaszyńska.