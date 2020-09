Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 605 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 24 chorych. Wczoraj resort informował o 377 nowych przypadkach. Bilans epidemii w Polsce to 75 134 zakażonych. Nie żyje 2 227 z nich.

Zdj. ilustracyjne / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Resort zdrowia poinformował o kolejnych 605 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: małopolskiego (120), mazowieckiego (98), śląskiego (62), dolnośląskiego (60), pomorskiego (41), świętokrzyskiego (33), opolskiego (28), wielkopolskiego (28), kujawsko-pomorskiego (22), lubelskiego (22), warmińsko-mazurskiego (21), podkarpackiego (20), łódzkiego (17), zachodniopomorskiego (17), podlaskiego (11), lubuskiego (5).

Zmarły 24 chore osoby. To: 77-mężczyzna i 87-letnia kobieta z Grudziądza, 66-letnia kobieta i 90-letnia kobieta z Kędzierzyna Koźla, 82-letnia kobieta z Gliwic (mieszkanka woj. opolskiego), 54-letni mężczyzna z Płocka, 78-letnia kobieta z Łodzi, 80-letni mężczyzna ze Zgierza, 69-letnia kobieta z Tomaszowa Mazowieckiego, 84-letnia kobieta z Gliwic, 84-letni mężczyzna z Chorzowa, 80-letni mężczyzna z Raciborza, 81-letni mężczyzna, 64-letnia kobieta i 75-letnia kobieta z Poznania, 85-letnia kobieta z Przemyśla, 100-letnia kobieta z Augustowa, 85-letni mężczyzna, 81-letnia kobieta, 74-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna z Krakowa, 90-letni mężczyzna z Grudziądza (mieszkaniec woj. pomorskiego), 70-letni mężczyzna i 72-letni mężczyzna ze Szczecina.



Bilans epidemii wzrósł do 75 134 zakażonych. Lekarzom nie udało się uratować 2 227 z nich.



Ostatniej doby wyzdrowiało 451 pacjentów. W szpitalach przebywa 1 996 chorych. Pod respiratorem jest 92 pacjentów.

Kwarantanną objęto 95 241 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 6 934 osoby.



Ostatniej doby wykonano ponad 18,7 tys. testów na obecność koronawirusa - podało Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 3 016 740 próbek pobranych od 2 893 600 osób.



W poniedziałek resort informował o wykonaniu 12,6 tys. testów, w niedzielę o 14,5 tys., w sobotę o 21,1 tys., a w piątek o 18,6 tys. testów.



Co siódmy zgon osób zakażonych koronawirusem w Polsce dotyczył pacjentów, którzy nie mieli tzw. chorób współistniejących . To wniosek z danych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do których dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Od początku epidemii w Polsce do wczoraj zmarły 2 203 osoby zakażone koronawirusem. 301 osób spośród nich nie miało chorób współistniejących. 1902 osoby zmagały się z takimi schorzeniami. Były to między innymi cukrzyca, choroby układu krążenia i zaburzenia odporności.