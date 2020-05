Opracowana w Chinach próbna szczepionka na Covid-19 będzie produkowana i testowana w Kanadzie - poinformowała Kanadyjska Rada Badań Naukowych, federalna agencja wspierająca rozwój nauki w Kanadzie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Szczepionka, wciąż jeszcze w fazie badań, została opracowana przez chińską firmę CanSino Biologics, która współpracuje z chińską armią, ale technologia używana do jej produkcji jest kanadyjska.

Obecnie kilka potencjalnych szczepionek jest już testowanych na ludziach, a chińska szczepionka jest wśród nich. Kanadyjska Rada Badań Naukowych (NRC), podpisała umowę z chińską firmą. Testowana kandydatka na szczepionkę wygląda bardzo obiecująco - podkreślił cytowany w komunikacie prezes NRC Iain Stewart.

Testowana szczepionka nosi roboczą nazwę Ad5-nCoV, zawiera antygeny SARS-CoV-2, czyli koronawirusa wywołującego Covid-19. Jest tak zaprojektowana, by zmodyfikowany wirus używany w szczepionce nie mógł się namnażać w ludzkim organizmie, ale by ludzki system odpornościowy nauczył się rozpoznawać koronawirusa i w razie zarażenia go zwalczać. Wcześniej w tym roku CanSino Biologics uzyskała zgodę chińskiego rządu na kliniczne testy szczepionki.

Wirus potrzebuje "gospodarza" do replikacji, także wirus używany do produkcji szczepionek, a w tym przypadku linia komórek "goszczących" testowaną szczepionkę została opracowana właśnie w Kanadzie, przez naukowców NRC, a chińska firma uzyskała w 2013 roku licencję na jej testowanie do własnych prac.

Jak podkreślały kanadyjskie media, jeśli prace przebiegną pomyślnie, Kanada będzie mogła produkować szczepionkę w Montrealu. Laboratoria, gdzie będą prowadzone prace, otrzymały od rządu 44 mln CAD na stworzenie niezbędnych instalacji.

Na początku maja, podczas międzynarodowej inicjatywy darczyńców, premier Kanady Justin Trudeau informował, że rząd przeznacza 850 mln CAD na finansowanie badań nad możliwymi terapiami i szczepionką na COVID-19. Kanadyjskie inwestycje to m.in. finansowanie krajowych naukowców i firm biomedycznych, wsparcie dla badań nad szczepionką i nad genomem, a także wsparcie dla Światowej Organizacji Zdrowia.

Federalny resort zdrowia dopuścił też do użytku w Kanadzie włoski test serologiczny i chce przetestować próbki krwi miliona Kanadyjczyków w ciągu dwóch lat. Test LIAISON jest produkowany przez DiaSorin, włoską firmę sektora biotechnologii i otrzymał już zgodę amerykańskiej FDA. Jak podkreśliło Health Canada w komunikacie, testy serologiczne pomogą zrozumieć, czy osoby, które wyzdrowiały po zarażeniu koronawirusem, są już na niego odporne.

Kanadyjskie media donosiły niedawno o przypadku mieszkanki Vancouver, która miała dwukrotnie przechodzić Covid-19, najpierw w marcu, gdy miała objawy choroby, a testy potwierdziły u niej koronawirusa, a potem w drugiej połowie kwietnia, choć bez widocznych objawów. Ona i jej rodzina są pod stałą obserwacją lekarską.