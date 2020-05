FBI wydała oficjalny apel do amerykańskich naukowców pracujących nad szczepionką i lekarstwami na Covid-19. Federalne Biuro Śledcze ostrzega, że Chiny mogą próbować wykraść dane z ich badań, mających na celu pokonanie pandemii koronawirusa.

"Próby Chin skierowane na te sektory stanowią poważne zagrożenie dla reakcji naszego kraju na Covid-19" - napisały w oświadczeniu FBI i amerykańska Agencja ds. Ochrony Infrastruktury i Cyberbezpieczeństwa.

"Sektory zdrowia, farmaceutyczny i badawczy, pracujące nad sposobem walki z Covid-19, muszą być świadome, że mogą być pierwszymi celami tego działania i powinny podjąć niezbędne kroki w celu ochrony swoich systemów" - ostrzega FBI.



Jak pisze AFP, administracja prezydenta USA Donalda Trumpa stoi na stanowisku, że do próby piractwa na własności intelektualnej amerykańskich badaczy mogą posunąć się nie tylko hakerzy, ale także inni badacze i studenci, wynajęci do kradzieży informacji z instytutów uniwersyteckich i laboratoriów publicznych.



To nie pierwsze oskarżenia wysuwane przez USA wobec Chin. Trump niejednokrotnie zarzucał Chińczykom ukrywanie informacji o epidemii koronawirusa w jej najwcześniejszym etapie i o zatajanie danych o jej rozmiarach. Amerykański prezydent i sekretarz stanu USA Mike Pompeo sugerowali też, że koronawirus "uciekł" z chińskiego laboratorium w Wuhanie, przez co Pekin jest odpowiedzialny za śmierć setek tysięcy ludzi na całym świecie.