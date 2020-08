W maju wydawało się, że w Japonii koronawirus został już zasadniczo opanowany, a jednak wciąż szerzył się on poprzez nosicieli bez ciężkich objawów, co doprowadziło do nawrotu pandemii - podała publiczna stacja NHK, przytaczając opinię naukowców. Badacze doszli do takich wniosków na podstawie analizy genetycznej koronawirusa, wykrywanego wśród Japończyków na przestrzeni ostatnich miesięcy.

REKLAMA