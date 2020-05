"W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii nastąpiły 164 zgony z powodu Covid-19. To najniższa od 7 tygodni dobowa liczba ofiar śmiertelnych epidemii" – podało w niedzielę ministerstwo zdrowia kraju. Po raz ostatni tak niska dobowa liczba zgonów była notowana 18 marca.

Po rozluźnieniu obostrzeń tłumy pojawiły się na barcelońskiej promenadzie / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA

Pomiędzy sobotą a niedzielą odnotowano też 884 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba wszystkich zakażonych w Hiszpanii wzrosła tym samym do 217 466.

Hiszpańskie służby sanitarno-epidemiologiczne odnotowały też, że podczas ostatniej doby zmniejszyła się liczba osób uznanych za zdrowe po przejściu Covid-19. O ile pomiędzy piątkiem a sobotą takich ozdrowieńców było 2570, to już w czasie ostatnich 24 godzin ich liczba wyniosła tylko 1654. W sumie grono osób, które pokonały Covid-19, szacowane jest na 118 902.



W dalszym ciągu najwięcej zgonów wskutek infekcji notowanych jest w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w Katalonii. Do niedzieli liczba zmarłych wzrosła tam odpowiednio o 40 do poziomu 8332 oraz o 48 do 5185 osób.



Oba te regiony przewodzą również pod względem zakażeń SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby we wspólnocie Madrytu liczba zakażonych zwiększyła się o 140 do 40 597, zaś w Katalonii o 208 do poziomu 27 257.



W niedzielę przed południem premier Hiszpanii Pedro Sanchez odbył w ramach wideokonferencji rozmowy z premierami 17 wspólnot autonomicznych kraju, informując ich o planowanym przez rząd funduszu pomocowym dla tych regionów. Jego łączna wartość wyniesie 16 mld euro.



Premier potwierdził też zamiar dystrybucji w całym kraju w najbliższych dniach około 14 mln bezpłatnych masek ochronnych dla obywateli.