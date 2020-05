Salezjański Wolontariat Misyjny zbiera pieniądze na pomoc dla ludzi cierpiących z powodu nowego koronawirusa w krajach misyjnych. Paula Łuszczek z SWM we Wrocławiu opowiedziała RMF FM o nietypowej akcji, która cieszy się sporym zainteresowaniem w mediach społecznościowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Szczególnie dużą popularnością cieszy się akcja "przybij piątkę z SWM". Pod #przybij5zSWM można zobaczyć, jak ludzie w mediach społecznościowych wyrażają solidarność z mieszkańcami krajów misyjnych poprzez symboliczne przybicie piątki. Umieszczają zdjęcia bądź filmiki obrazujące ten gest. Wpłacają też pieniądze na walkę z pandemią.

To niesamowite jak ludzie kreatywnie podchodzą do tej inicjatywy i pomagają. Kampania "UNITYvsCOVID-19 jednością pokonamy wirusa" ruszyła niespełna 2 tygodnie temu. Do tej pory udało nam się zebrać i przekazać na misję ponad 60 000 zł - przyznaje RMF FM Paula Łuszczek, wiceprezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu.

Pieniądze te przekazaliśmy misjonarzom, którzy codziennie rozdysponowują jedzenie, rozprowadzają środki do dezynfekcji, albo sami produkują środki ochrony osobistej takie jak maseczki. Do naszej akcji przyłączyło się już ponad 350 osób z całej Polski, a także spoza granic naszego kraju - dodaje.

Autor: Agnieszka Friedrich



