Temat koronawirusa powinien być wyjęty z politycznego sporu; apelujemy o to do polityków wszystkich opcji politycznych - powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS i członek sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Radosław Fogiel / Wojciech Olkuśnik / PAP

Podczas konferencji prasowej w Warszawie Fogiel odniósł się do czwartkowego wpisu na Twitterze wicemarszałek Sejmu, kandydatki KO na prezydenta, Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Napisała w nim: "Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze". Po tym wpisie minister zdrowia, Łukasz Szumowski zadzwonił do kandydatki PO i powiedział jej, że nie ma żadnego potwierdzonego przypadku wystąpienia w Polsce koronawirusa.

Jak podkreślał Fogiel, dobrze by było, żeby Kidawa-Błońska "skasowała ten wpis, przeprosiła lub sprostowała". Jak podkreślił, temat koronawirusa powinien być wyjęty z politycznego sporu. Zaapelował o to do polityków wszystkich opcji politycznych.

Obecna na konferencji posłanka PiS Małgorzata Stachowiak-Różecka przypomniała o podejmowanych przez rząd działaniach związanych z zagrożeniem koronawirusem, m.in. przeznaczeniu 100 mln zł w ramach tzw. szybkiej ścieżki reagowania, o które za pośrednictwem wojewodów będą mogły starać się szpitale, dyżurowaniu inspektorów sanitarnych przez 24 godziny na dobę. Nie siejmy paniki, bo to jest zbyt poważna sprawa - podkreśliła.

Na pytanie, czego sztab wyborczy Andrzeja Dudy spodziewa się po sobotniej konwencji programowej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Fogiel odpowiedział: "nie oczekujemy przełomu". Konwencja szumnie nazywa się programową, ale wiemy, że środowisko polityczne pani marszałek od zawsze ma problemy, kiedy pytamy o propozycje programowe - zauważył polityk.