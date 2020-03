Szef Facebooka zapowiedział, że serwis zaoferuje bezpłatne reklamy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako że jej celem jest zapewnienie, by użytkownicy byli właściwie informowani o zagrożeniach i prewencji związanej z koronawirusem - podał Reuters.

Facebook oferuje WHO darmową reklamę na walkę z dezinformacją nt. koronawirusa / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

"Damy WHO tyle bezpłatnych reklam, ile potrzeba, by reagować na temat koronawirusa, a także inne wsparcie rzeczowe" - napisał Mark Zuckerberg w swoim poście.



Użytkownicy, którzy wyszukują informacji Covid-19 na Facebooku, zobaczą teraz wyskakujące okienko, które przekieruje ich do strony WHO lub lokalnych służb medycznych w celu uzyskania najnowszych wiadomości - zaznaczył szef Facebooka.



Zuckerberg obiecał, że firma będzie usuwać z serwisu fake newsy i teorie spiskowe zgłoszone przez wiodące organizacje ds. zdrowia, by pomóc w walce z dezinformacją na temat epidemii. Facebook ma też współpracować ze światowymi ekspertami w dziedzinie zdrowia i udzieli "milionowego" wsparcia w reklamach innym organizacjom.

W lutym firma ogłosiła zakaz reklamowania produktów oferujących jakiekolwiek lekarstwa lub produkty mające zapobiegać zakażeniu.



Inne media społecznościowe również podjęły kroki w celu poprawy informowania o wirusie.



Wyszukiwania koronawirusa na serwisie Pinterest kierują użytkowników na stronę z linkami do WHO i innych organizacji, podczas gdy sama WHO uruchomiło konto w aplikacji TikTok pod koniec ubiegłego tygodnia.