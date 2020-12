Epidemiolodzy apelują do rządzących o szybką rejestrację szczepionki. Napisali list otwarty do prezydenta, premiera, ministra zdrowia i prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wskazali też, że miesięczne opóźnienie to ryzyko nawet ]15 tysięcy przedwczesnych śmierci.

REKLAMA