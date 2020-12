Specjalny autobus tlenowy Warszawskiego Transportu Publicznego przewiózł pierwszych 14 pacjentów do tymczasowego szpitala na Stadionie PGE Narodowy. Pacjenci pod opieką medyków mogli w nim skorzystać ze stanowisk tlenowych.

Jak przekazał stołeczny ratusz, medykom w autobusie asystowali pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu transportowi aż 14 karetek pogotowia mogło w tym samym czasie pomagać innym pacjentom - poinformowano.

Warszawski ratusz podał, że po tym, jak pacjenci bezpiecznie dotarli do szpitala, autobus został zdezynfekowany. Kierowca został zabrany na teren szpitala w celu odkażenia. Po tych czynnościach wróci autobusem do zajezdni na ul. Stalowej - napisano.



Do pracy wyznaczono 20 kierowców MZA. Zostali oni przeszkoleni m.in. w zakresie sposobu zakładania odzieży ochronnej. Obecnie do transportu chorych przeznaczone są dwa autobusy o długości 12 m. Pojazdy zostały wyposażone w specjalne stanowiska z tlenem i przegrody ochronne dla kierowców. W razie potrzeby władze miasta gotowe są udostępnić również pojazdy przegubowe. Zaoferowaliśmy też gotowość do zabezpieczenia przewozu personelu szpitala i koordynacji działań - przekazało biuro prasowe ratusza.



Planowane jest też utworzenie mobilnych punktów poboru wymazów w miejskich autobusach. Rozpoczęliśmy również rozmowy i analizy możliwości zamówienia autobusów z noszami do przewozu pacjentów leżących. Zgłosiliśmy się już do dostawców taboru o przekazanie informacji na temat kosztów czy czasu realizacji takiego zadania - poinformował ratusz.