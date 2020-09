W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1306 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 15 kolejnych osób. W sumie w Polsce od początku epidemii odnotowano 88 636 przypadków zakażenia koronawirusem i śmierć 2 447 pacjentów. Wśród zakażonych jest były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na całym świecie liczba ofiar epidemii przekroczyła milion. Najwięcej zgonów notuje się w Stanach Zjednoczonych – jak szacuje Uniwersytet Johna Hopkinsa, więcej niż co piąta osoba zmarła z powodu koronawirusa pochodzi z USA. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z sytuacji epidemicznej na świecie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

19:10

Żaden z barów znajdujących się w budynku brytyjskiego parlamentu nie będzie sprzedawał alkoholu po godz. 22 - poinformowały w poniedziałek jego władze w reakcji na informację, iż nie podlegają one obowiązkowi wcześniejszego zamykania się.



Od czwartku w całej Anglii obowiązuje nakaz zamykania pubów, barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych o 22, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Z tego nakazu wyłączono niewielką grupę lokali, jak stołówki w szpitalach, więzieniach, bazach wojskowych czy schroniskach dla bezdomnych. Ale - jak podał w poniedziałek dziennik "Times" - zwolniono z tego także bary i restauracje znajdujące się w budynku parlamentu, gdyż zaklasyfikowano je jako "kantyny w miejscu pracy".

18:55

Około 7,7 mln (blisko 31 proc.) filipińskich rodzin doświadczyło w ostatnim kwartale głodu - wynika z danych prywatnego ośrodka badań społecznych Social Weather Stations (SWS).



To historyczny rekord, a liczba Filipińczyków, których nie stać na kupno jedzenia, systematycznie rośnie od początku pandemii koronawirusa.



18:35

("Szlachetna Paczka" - red.) będzie na pewno. My jesteśmy na to przygotowani, mamy plan "A", "B", "C". Jesteśmy przygotowani na całkowity lockdown - powiedziała Joanna Sadzik w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.



PRZECZYTAJ CAŁĄ ROZMOWĘ.

18:16

Na kwarantannie przebywa 2021 uczniów i 317 nauczycieli z woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Służby wydały w sumie 115 opinii, które umożliwiły wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania. Poinformowano, że w związku z przypadkami SARS-CoV-2 w szkołach w regionie w poniedziałek na kwarantannie przebywa 2021 uczniów i 317 nauczycieli. To spory spadek w porównaniu z piątkiem, kiedy liczby te wynosiły odpowiednio: 2803 i 456.

18:15

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 13 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 4044 nowe zakażenia koronawirusem - podał brytyjski rząd. W obu przypadkach są to niższe liczby od tych z końca zeszłego tygodnia.



Szczególną uwagę zwraca wyraźnie mniejsza liczba nowych infekcji. Od środy do soboty ich liczba przekraczała 6000, osiągając w piątek najwyższy dobowy poziom od początku epidemii - 6874. Jednak w bilansie z niedzieli było to niespełna 5700, zaś poniedziałkowy jest niższy od niego aż o 1649.

18:11

16 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono prawie 1500 nowych zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało następnych 770 osób - dane te ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 35 851.



Do tej pory zakażenie wirusem stwierdzono u ponad 311 tys. osób. Liczba wyleczonych przekroczyła 225 tysięcy. W ciągu doby wykonanych zostało 51 tys. testów na obecność koronawirusa. To połowa badań, jakie przeprowadzano w poprzednich dniach.

17:45

Restauratorzy w Marsylii oraz w Aix-en-Provence na południu Francji w poniedziałek nie otworzyli swoich lokali. W związku z pogarszającą się sytuacjąi epidemiologiczną w regionie tamtejsze bary i restauracje muszą pozostać zamknięte do 11 października.

17:32

17:20

Chińscy analitycy spodziewają się, że w czasie nadchodzącego "złotego tygodnia" wolnego od pracy dojdzie do znacznego ożywienia krajowej turystyki, którą przez dziewięć miesięcy gnębiła pandemia Covid-19 - podały w poniedziałek miejscowe media.





17:02

Sąd w Piszu (Warmińsko-Mazurskie) zdjął część wokand z powodu wykrycia koronawirusa u jednego z pracowników. W rezultacie obowiązkową kwarantanną objęto łącznie 11 osób - podał PAP w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.



W minioną niedzielę u pracownika administracyjnego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

W związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu nakazała poddanie się obowiązkowej kwarantannie m.in. pracownikom II wydziału karnego, I wydziału cywilnego i III wydziału rodzinnego i nieletnich. Obecnie na obowiązkowej kwarantannie przebywa 11 osób, w tym osoba zakażona koronawirusem.

16:44

98 osób jest zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2 w DPS-ie w Tonowie (powiat żniński) - poinformował w poniedziałek Oddział Informacji i Analiz Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Chorzy pacjenci pozostają w placówce.



"W DPS-ie w Tonowie zakażonych jest 72 pensjonariuszy i 26 pracowników placówki" - poinformował PAP Oddział Informacji i Analiz.



Zakażeni pacjenci pozostają w placówce.

16:24

W Ministerstwie Zdrowia ma dojść do spotkania szefa resortu Adama Niedzielskiego i przedstawicieli Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Informację o planowanych rozmowach na temat strategii walki z COVID-19 potwierdził PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

15:50

Kolejne liceum w Łodzi przeszło w poniedziałek na nauczanie zdalne z powodu wykrycia przypadku zakażenia koronawirusem u uczennicy - poinformował magistrat. W ubiegłym tygodniu z tego powodu zamknięto w mieście dwie szkoły średnie.



W poniedziałek zdalne nauczanie wprowadzono w XIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Eliasza Chaima Majzela.



U uczennicy klasy III potwierdzono zakażenie Covid-19. Decyzją Sanepidu 25 uczniów oraz 5 nauczycieli i zostało skierowanych na kwarantannę od dziś do 2 października. Z uwagi na brak możliwości zorganizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli wprowadzono do 2 października zdalne nauczanie dla całej szkoły tj. 463 uczniów - przekazała Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.

15:22

Małopolska: W województwie wyznaczono 32 placówki medyczne mające hospitalizować osoby zakażone koronawirusem - 4 szpitale to szpitale II stopnia, w których skończyły się miejsca na oddziałach zakażnych. W tych placówkach ma pojawić się więcej miejsc na pozostałych oddziałach.



14:42

Poza byłym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim zakażone koronawirusem są trzy osoby z jego rodziny - dodatni wynik testu mają jego rodzice i najmłodsza córka. O zakażeniu pierwszy dowiedział się ojciec Łukasza Szumowskiego, u którego badanie na COVID-19 wykonano w szpitalu.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że negatywne wyniki testu mają żona Łukasza Szumowskiego i trójka jego synów. Zarówno były minister zdrowia jak i jego bliscy czują się dobrze.





14:30

Warmińsko-mazurskie: 2 oddziały zakaźne - w Ostródzie i Elblągu.

Tam niestety miejsca powoli się zapełniają, a wolne łóżka Covidowe stają sie rzadkością (...) natomiast jeśli chodzi o respiratory, w tym momencie tylko 3 pacjentów z nich korzysta. W razie potrzeb mamy do dyspozycji sprzęt w Grudziądzu, Warszawie i Białymstoku - deklarował szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.

14:20

Zakopane: Jak informuje nasz reporter Marek Wiosło, szpitalny oddział chorób wewnętrznych został zamknięty z powodu nowego ogniska koronawirusa. Części pacjentów nie można przewieźć z uwagi na brak dostepnych miejsc w innych placówkach. Tylko kilku pacjentów udało się przetransportować do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, pozostali przebywają w domowej izolacji.





13:57

Łódzkie: wolne 134 łóżka dla chorych na Covid-19. W sumie w pięciu szpitalach z drugiego poziomu zabezpieczenia przygotowano 350 łóżek. Jedynie w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie nie ma w tej chwili wolnych miejsc.





13:10

Mamy obecnie nie tylko drugą, lecz nawet trzecią falę zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 - powiedział PAP prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Warszawy. Podkreślił, że wzrost zakażeń zależy głównie od naszych zachowań i tego jak przestrzegamy zalecane zasady sanitarne.





12:49

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany o wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach powiedział, że “musimy przywyknąć".

Ta sytuacja w najbliższy dniach na pewno się nie zmieni. Musimy przywyknąć do tych wyników. To, co przewiduje nasza strategia, to nie jest postawienie tamy koronawirusowi, ale mierzenie się z koronawirusem punktowo w tych miejscach, w których istnieje duże zagrożenie, w tych powiatach, gdzie mamy dużą liczbę przypadków, dlatego jest ta gradacja na powiaty żółte i czerwone - powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że obecnie będziemy "mieli raczej wymianę między województwami w liczbie odnotowywanych nowych przypadków". Przypomniał też, że nadal obowiązują zasady dotyczące zachowywania dystansu i noszenia maseczek i jeśli nie będziemy ich przestrzegać, to "na pewno w najbliższych dniach możemy osiągnąć większe wyniki niż te 1300-1500 przypadków".

12:39 Bułgaria

W Bułgarii liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii wynosi 20 055 - podał w poniedziałek resort zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 58 nowych przypadków SARS-CoV-2, a także 7 kolejnych zgonów, co zwiększyło bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 796.

Najnowszy bilans podano na podstawie zaledwie nieco ponad 1000 testów. Z końcem sezonu turystycznego coraz mniej osób udaje się z Bułgarii do Grecji, na granicy której wymagany jest wynik badania na obecność koronawirusa i w związku z tym liczba testów maleje.

W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń wykryto w rejonie miasta Gabrowo w środkowej Bułgarii - 19; w jednej z miejscowych fabryk powstało ognisko zakażenia. W Sofii zgłoszono 17 nowych przypadków.

Obecnie hospitalizowanych jest w Bułgarii 794 pacjentów z Covid-19, w tym 41 na oddziałach intensywnej terapii.



12:35

Do poniedziałkowego popołudnia restrykcje w korzystaniu z przestrzeni publicznej w związku z epidemią Covid-19 wprowadziły władze 90 miast Hiszpanii. Największym z nich jest stolica kraju, Madryt.

Od rana obostrzenia epidemiczne zaczęły obowiązywać na obszarze kolejnych ośmiu z 45 stref sanitarnych wspólnoty autonomicznej Madrytu. Zlokalizowane są one na terenie siedmiu gmin miejskich, na których mieszka łącznie ponad 1 mln osób.

Na podstawie nowych przepisów mieszkańcy madryckich stref objętych restrykcjami mogą wychodzić z domu jedynie do pracy, szkoły, lekarza oraz na zakupy.

12:32

Władze Pekinu uchwaliły przepisy ochrony osób ostrzegających przed "ukrytymi zagrożeniami" dla zdrowia publicznego - podały miejscowe media. To element starań o naprawę wad systemowych, które utrudniły początkową odpowiedź na pandemię Covid-19.

Zgodnie z nowymi przepisami w Pekinie osoby ostrzegające przed takimi zagrożeniami nie będą karane za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, o ile działają w dobrej wierze - przekazał portal gospodarczy Caixin.

Pracownicy szpitali będą też mogli w niektórych przypadkach pomijać formalną hierarchię i bezpośrednio ostrzegać lokalne władze. Przekazywanie informacji o zagrożeniach ma być wynagradzane. Nie jest jasne, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.



12:13

Od poniedziałku przyjeżdżający do Irlandii z Polski, a także Niemiec, Litwy i Islandii, podlegają ograniczeniom w poruszaniu się przez 14 dni po przyjeździe. Te cztery kraje zaledwie po tygodniu spadły z listy uznawanych za bezpieczne epidemicznie.

Irlandzkie władze zalecają, aby powstrzymać się od podróży do państw spoza listy, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne, zaś w przypadku powrotu z któregoś z nich należy przez 14 dni pozostawać w jednej lokalizacji i unikać bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi oraz innych sytuacji społecznych w takim stopniu, jak to tylko możliwe

12:12

Łukasz Szumowski, były minister zdrowia jest zakażony koronawirusem. Jak podaje Onet, wśród zakażonych jest kilku członków jego rodziny.

12:03

Wznowienie przyjęć pacjentów na oddziale internistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) uzależnione jest od wyników powtórnych badań w kierunku koronawirusa wśród personelu. Testy te mają być wykonane 30 września - przekazał dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski.

Pierwsze badania na obecność koronawirusa u pracowników i pacjentów oddziału internistycznego płockiego WSzZ zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu, gdy zakażenie wykryto u jednej z pacjentek, która była tam leczona w związku z cukrzycą - dzięki testom zakażenie potwierdzono następnie u dwóch innych pacjentów tego oddziału.

Cały personel oddziału internistycznego został przebadany pod kątem koronawirusa. Nikt z pracowników nie jest tam zakażony. Dla bezpieczeństwa 30 września ponownie zostanie pobrany od personelu materiał do badań, żeby z całą pewnością wykluczyć zakażenie koronawirusem - powiedział w poniedziałek podczas telekonferencji dyrektor WSzZ w Płocku. Jak dodał, obecnie na oddziale internistycznym tej placówki leczonych jest 24 pacjentów.

11:56

Szpital Miejski w Białymstoku w związku z wykryciem koronawirusa u pacjentów i personelu od poniedziałku wstrzymał przyjęcia - poinformował PAP szpital. W sumie w placówce koronawirusa wyryto dotąd u siedmiu pacjentów i siedmiu pracowników personelu.

Podjęliśmy taką decyzję i wystąpiliśmy do NFZ w uzgodnieniu z koordynatorem wojewódzkim ratownictwa, że zamykamy szpital - powiedział PAP p.o. dyrektora Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Mirosław Wasiucionek. To nie są przelewki, 14 osób, to nie dwie, które można izolować, żeby wracały do zdrowia. Zasięg tego nas prześcignął - mówił.

Zamknięcie to wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów na dwa oddziały znajdujące się w szpitalu. Wasiucionek powiedział, że chodzi o zabezpieczenie przebywających w placówce pacjentów.

11:55

Obcokrajowcy mogą już wjeżdżać na Ukrainę - przekazał w poniedziałek agencji Interfax-Ukraina rzecznik straży granicznej tego kraju Andrij Demczenko. Zakaz obowiązywał od 28 sierpnia i był wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa.

Od poniedziałku cudzoziemcy mogą wjeżdżać na Ukrainę, zakaz przestał obowiązywać o północy - oznajmił rzecznik.

Demczenko zaznaczył, że obecnie nie ma sprecyzowanych wymagań wobec obcokrajowców dotyczących konieczności poddania się samoizolacji czy posiadania przy wjeździe na Ukrainę polisy ubezpieczeniowej przewidującej pokrycie kosztów związanych z leczeniem Covid-19 i obserwacją.

11:47

Trzy pielęgniarki z bielskiego szpitala pediatrycznego zachorowały na Covid-19. Dyrektor placówki Ewa Bachta poinformowała w poniedziałek PAP, że zespół zmniejszył się na tyle, że na tydzień zamknięte zostały dwa oddziały: niemowlęcy i pediatryczny.

Zakażone są pielęgniarki. Osoby, które były z nimi w kontakcie, zostały skierowane na kwarantannę. Są też osoby na L4. Zespół pielęgniarski zmniejszył się na tyle, że musieliśmy podjąć działania. O sytuacji poinformowaliśmy Sanepid i ościenne szpitale, które mają oddziały pediatryczne - powiedziała Ewa Bachta.

Dyrektor powiedziała, że dzieci nie są chore na Covid-19. Prawdopodobnie dziewięcioro z nich zostanie jednak objętych kwarantanną. Nie dlatego, że mają wymaz dodatni. Miały kontakt z pielęgniarką, która jako ostatnia poszła na kwarantannę - wyjaśniła.

11:37

Od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce, sprawdziliśmy ponad 16 mln razy osoby skierowane na kwarantannę - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 112 tys. osób poddanych kwarantannie.

Rzecznik KGP przekazał, że funkcjonariusze od początku działań związanych z epidemią koronawirusa już ponad 16,3 mln razy sprawdzili osoby skierowane na kwarantannę. W ciągu ostatniej doby w około 480 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - podkreślił policjant.

Poinformował również, że od początku epidemii ok. 708 policjantów zostało zakażonych koronawirusem, a 487 wyzdrowiało. Od początku działań ok. 6900 funkcjonariuszy było na kwarantannie, obecnie jest ich na kwarantannie 490 - wyjawił rzecznik KGP.

10:54

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w poniedziałek do zrobienia "wszystkiego, co możliwe", by opanować lokalne ogniska zakażeń koronawirusem. Jej zdaniem, w przeciwnym razie w Niemczech zimą może być tyle infekcji co we Francji.

Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby w Niemczech nie przybywało tak wiele zakażeń - podkreśliła Merkel cytowana przez dpa podczas wideokonferencji prezydium jej partii CDU. Najważniejsze są szkoły, przedszkola i gospodarka - dodała.

Jak ostrzegła kanclerz, jeśli Niemcom nie uda się ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa, "w Boże Narodzenie będziemy mieli taką liczbę zakażeń jak we Francji".

10:45

U trzech pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykryto zakażenie koronawirusem - poinformowała rzeczniczka uczelni Monika Stojowska. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi, pracują zdalnie.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u trzech pracowników naszego uniwersytetu. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi zostały skierowane do pracy zdalnej w domach. Oczekują na decyzje służb sanitarnych, które zostały powiadomione o sytuacji - podała Stojowska w komunikacie prasowym.

Dodała, że rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wydał zarządzenie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na KUL obowiązuje m.in. noszenie maseczek ochronnych, rozstawione są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, tworzone są imienne listy gości.

10:30

1306 nowych zakażeń i 15 kolejnych zgonów pacjentów z SARS-CoV-2 - oto najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce.



10:22

"Do 31 wzrosła łączna liczba przypadków Covid-19 w Pogoni Szczecin. Wczoraj (w niedzielę - red.) wieczorem otrzymaliśmy pozytywny wynik testu jednego z członków sztabu" - napisał rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland. W ubiegłym tygodniu najpierw u jednego zawodnika, a później u czterech kolejnych wystąpiły objawy przeziębienia. Ekstraklasa rusza z testami we wszystkich klubach.



10:15

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 8135 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że wskaźnik ten wrócił do poziomu z 16 czerwca. Zmarło kolejnych 61 osób. Ogólna liczba zakażeń sięgnęła 1 159 573, liczba zgonów - 20 385. Wyzdrowiało od początku pandemii w Rosji 945 920 osób.

Zakażenia wykrywane są w całej Rosji. Najwięcej jest w Moskwie, gdzie od niedzieli przybyło 2217 zachorowań. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń w stolicy przekracza 2 tysiące w ciągu doby, sięgając poziomów z początku czerwca.

10:09

Resort zdrowia poinformował, że minionej doby wyzdrowiało 516 osób. Łącznie od początku pandemii wirusa pokonało 68 420 osób.



136 128 osób jest objętych kwarantanną. 16 647 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.



09:48

Trzynaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; tak duży przyrost liczby zgonów zanotowano po raz ostatni 9 maja. Wykryto też 702 nowe zakażenia koronawirusem - podano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii.

W sumie od początku pandemii koronawirusa stwierdzono na Węgrzech prawie 25 tys. zakażeń i niemal 750 chorych na Covid-19 zmarło. Dotychczas wyzdrowiały 5152 osoby.

09:42

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 1192 nowe zakażenia koronawirusem, a trzy kolejne osoby zmarły na Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Nowy bilans pandemii w Niemczech to 285 332 potwierdzone przypadki zakażeń i 9460 zgonów pacjentów z SARS-CoV-2. Około 23,2 tys. infekcji uznaje się za wciąż aktywne.

09:31

U jednego z uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (Mazowieckie) badanie potwierdziło zakażenie koronawirusem. W związku z tym cała klasa, do której uczęszcza uczeń, odbywa nauczanie zdalne. Na kwarantannę skierowano także 9 nauczycieli tej placówki.

Jak poinformowała PAP dyrektorka liceum Agnieszka Wierzchowska, zakażenie koronawirusem potwierdzono u ucznia drugiej klasy trzyletniego liceum.

Klasa ta została skierowana na tryb zdalny nauczania w domu. Oddział ten liczy 31 uczniów wraz z uczniem, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. Jednocześnie na kwarantannie przebywa od dzisiaj dziewięcioro nauczycieli - powiedziała dyrektorka PAP.

09:16

Na Ukrainie poprzedniej doby potwierdzono 2671 zakażeń koronawirusem, 37 osób zmarło, a 571 chorych na Covid-19 wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow. Od początku pandemii w tym kraju SARS-CoV-2 zakaziło się już ponad 200 tys. osób.

W niedzielę przeprowadzono ok. 20 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim - 339 i w Kijowie - 328.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 201 305 osób, zmarło 3996 chorych, a wyzdrowiało 88 453 pacjentów. W kraju jest obecnie 108 856 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

09:11

W Czechach odnotowano 27 września 1305 nowych zakażeń koronawirusem. To największy niedzielny przyrost od początku pandemii - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W szpitalach jest 802 pacjentów. Łącznie zanotowano w kraju już 606 zgonów na Covid-19.

W niedzielę i dni wolne od pracy przeprowadza się w Czechach mniej testów niż w robocze dni tygodnia. Niedzielny przyrost jest jednym z największych w trakcie weekendów. Tydzień wcześniej, w niedzielę 20 września, odnotowano infekcję SARS-CoV-2 u 985 osób.

Łącznie od 1 marca, gdy pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa w Czechach zaraziło się tym patogenem 64 597 osób w tym kraju.

08:05

Nauczanie mieszane, z przewagą zajęć przez internet. Tak w najbliższym semestrze zorganizowane będą zajęcia na uczelniach w Warszawie. Dziennikarze RMF FM sprawdzają dziś, jak szkoły wyższe przygotowują się do nowego roku akademickiego w warunkach epidemii koronawirusa.

07:03

Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Indiach 6 milionów i kraj ten pozostaje drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych pod względem potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od wybuchu pandemii.

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało w poniedziałek, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 6 074 703, w tym 82 170 odnotowano w ciągu ostatniej doby. 962 640 to wciąż przypadki aktywne - podał resort.

Stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin 1039 kolejnych zgonów, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 95 542.

06:51

Naukowcy z Portugalii badający odporność na Covid-19 wykazali, że przeciwciała tej choroby mogą być obecne w organizmie ludzkim przez 5 miesięcy - dłużej, niż wynika z wcześniejszych badań.

Wnioski te, pochodzące z portugalskiego badania, opublikował m.in. lizboński portal “Observador".

W ramach tego badania przeanalizowano ponad 210 pacjentów portugalskich szpitali. Naukowcy ustalili, że we krwi większości pacjentów, którzy przebyli Covid-19, przeciwciała mogą być obecne jeszcze po 150 dniach od momentu zdiagnozowania infekcji koronawirusa.

Naukowcy ci potwierdzili zarazem, że najkrócej trwająca obecność przeciwciał Covid-19 wynosiła 40 dni od momentu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

06:30

Nad systemem wykorzystującym m.in. kamerę termowizyjną do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą, pracują naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z medykami. Ma on pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się m.in. koronawirusa.

Konstruktorzy systemu przewidują, że sprawdzi się on zarówno w urzędach, ministerstwach, jak i w innych zakładach pracy, fabrykach, a także galeriach handlowych. FACE-COV™ wykorzystuje termowizję do automatycznego monitorowania miejsc publicznych i detekcji markerów zakażenia SARS-CoV-2.

System będzie się składał z kamery pracującej w podczerwieni, wraz z kamerą z zakresu promieniowania widzialnego. Kamera termowizyjna będzie służyła do tego, żeby dokładnie zmierzyć temperaturę osoby, która będzie wchodziła na teren budynku - na podstawie obrazu termowizyjnego wybranego fragmentu twarzy. W pomiarach będą uwzględnione różne warunki otoczenia. Kolejny element to termometr, który można zainstalować w wejściu do budynku.

05:29

W ciągu minionej doby stwierdzono w Meksyku 3 886 kolejne przypadki koronawirusa i 187 zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 wzrosła do 730 317 a zgonów do 76 430.

Władze zastrzegają rutynowo, że są to jedynie przypadki potwierdzone a rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Jest to rezultat zbyt małej ilości przeprowadzanych testów.

Prezydent kraju Andres Manuel Lopez Obrador był ostatnio krytykowany za bagatelizowanie skali kryzysu epidemiologicznego, z jakim mierzy się Meksyk. Szef państwa ostentacyjnie pokazywał się publicznie bez maski ochronnej. Zachęcał też swych współobywateli do odwiedzania restauracji, gdy w większości krajów regionu władze odradzały korzystanie z gastronomii.

05:22

W ciągu ubiegłych 24 godzin zanotowano w Brazylii 14 318 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, 335 osób zmarło - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Zgasły nadzieje na pojawienie się odporności zbiorowej w największym mieście Amazonii - Manaus.

Według danych resortu łączna liczba zachorowań od początku pandemii wynosi już ponad 4,7 mln a oficjalny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 141 741.

W Manaus, największym mieście Amazonii, zamknięto bary, kluby nocne i plaże. Zakazano też spotkań i przyjęć z dużą liczbą osób i ograniczono godziny otwarcia restauracji i sklepów.

Liczba infekcji i zgonów z powodu koronawirusa zaczęła bowiem ponownie gwałtownie rosnąć. Położyło to kres nadziejom, że udało się tam osiągnąć tzw. odporność stadną, czyli zbiorową.

05:12

264 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w niedzielę w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł tym samym w USA do 204 750.



Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, więcej niż co piąta osoba zmarła z powodu koronawirusa pochodzi z USA.



Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. W niedzielę ich liczba wzrosła do 7 113 666. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 35 tys.

05:00

Liczba przypadków infekcji koronawirusem na całym świecie wzrosła do 33 267 563. Zmarło 1 001 481 osób. a wyzdrowiało 24 569 653 - podała w niedzielę wieczorem strona internetowa Worldometers specjalizująca się w publikowaniu statystyk w czasie rzeczywistym.

Aktywnych przypadków koronawirusa na świecie jest obecnie 7 696 429, z czego przytłaczająca większość - 7 631 086, czyli 99 proc., to przypadki lekkie.

Według Worldometer stan 65 343 osób (1 proc.) określa się obecnie jako poważny, lub krytyczny.

Liczba przypadków zaklasyfikowanych jako zamknięte wynosi 25 571 134, z czego 24 569 653 (96 proc.) to osoby, które wyzdrowiały. Zmarło 1 001 481, czyli 4 proc. tych przypadków.