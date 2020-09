1306 nowych zakażeń i 15 kolejnych zgonów pacjentów z SARS-CoV-2 - oto najnowszy dobowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W Polsce wykryto 1306 nowych przypadków koronawirusa. Jak podał resort, zakażenia odnotowano w województwach: wielkopolskiego (200), mazowieckiego (152), kujawsko-pomorskiego (152), pomorskiego (150), małopolskiego (134), lubelskiego (87), śląskiego (83), podkarpackiego (73), podlaskiego (59), łódzkiego (57), lubuskiego (39), opolskiego (35), dolnośląskiego (28), zachodniopomorskiego (25), świętokrzyskiego (18), warmińsko-mazurskiego (14).

Z powodu Covid-19 minionej doby w Polsce zmarło 15 osób. To: 33-latek, 71-latek, 90-latka, 75-latek w Poznaniu, 71-latka w Częstochowie, 81-latek w Tychach, 64-latek w Grodzisku Mazowieckim, 73-latka w Nowym Sączu, 84-latka w Miechowie, 62-latek, 69-latek i 68-latka w Gdańsku, 83-latek w Bytowie, 61-latek w Kościerzynie i 59-latek w Grudziądzu.

W sumie w Polsce od początku epidemii odnotowano 88 636 przypadków zakażenia koronawirusem i śmierć 2 447 pacjentów.

W ciągu minionej doby wyzdrowiało 516 osób. Łącznie w naszym kraju wyzdrowiało już 68 420 osób.

Strefy żółte i czerwone

Obecnie w Polsce 21 powiatów znajduje się w strefach z dodatkowymi ograniczeniami w związku z epidemią koronawirusa.

Od soboty w strefie czerwonej znajdą się powiaty: głubczycki (woj. opolskie), kartuski (woj. pomorskie).

W strefie żółtej znalazło się 19 powiatów: brzeski (woj. opolskie), suski, limanowski, myślenicki, nowotarski, tatrzański (woj. małopolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki, przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), Sopot (woj. pomorskie), działdowski, nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie), międzychodzki, gostyński (woj. wielkopolskie), bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie).

Jakie obostrzenia obowiązują w strefach żółtych i czerwonych?

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.



W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.