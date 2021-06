Południowokoreańska firma farmaceutyczna Celltrion ogłosiła, że jej leczenie przeciwciałem Covid-19 znacznie skróciło czas powrotu do zdrowia chorych i tempo rozwoju ciężkich objawów - informuje południowokoreański anglojęzyczny dziennik "The Korea Herald".

Świat walczy z koronawirusem już od ponad roku / Ondrej Hajek / PAP/EPA

Firma ujawniła wstępne wyniki globalnego badania klinicznego trzeciej fazy leku Rekirona lub CT-P59, które przeprowadzono z udziałem 1315 pacjentów z 13 krajów na całym świecie w okresie od stycznia do kwietnia.



Firma Celltrion stwierdziła, że Rekirona zmniejsza ryzyko ciężkich przypadków Covid-19 o 70 proc. W grupach wysokiego ryzyka wskaźnik rozwoju do ciężkiego przypadku został zmniejszony o 72 proc.

Pacjenci leczeni Rekironą zgłaszali również znacznie krótszy czas powrotu do zdrowia, który był o od 4,7 do 4,9 dnia krótszy w porównaniu z grupą placebo.



Firma z Korei Płd. poinformowała również, że leczenie przeciwciałem Covid-19 nie wykazało żadnych istotnych działań niepożądanych, chociaż odnotowano kilka łagodnych i przejściowych reakcji.



Wyniki niedługo trafią do Europejskiej Agencji Leków

Firma planuje wkrótce zgłosić wstępne wyniki do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby przyspieszyć proces formalnych zezwoleń. W najbliższych tygodniach planuje również ogłoszenie pełnych wyników badania klinicznego trzeciej fazy. Zaprezentuje je w lipcu na Europejskim Kongresie Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych.



Celltrion będzie później przyglądał się wynikom, aby sprawdzić, czy leczenie przeciwciałami jest skuteczne przeciwko wariantom koronawirusa. "W lipcu (Celltrion) sprawdzi, czy byli pacjenci z wariantami Covid-19 i czy leczenie miało na nich jakiś wpływ" - powiedział jeden z przedstawicieli firmy.



Firma zdobyła już zgody na zastosowanie Rekirona w nagłych przypadkach w wielu krajach. W lutym południowokoreańska agencja ds. bezpieczeństwa leków wydała warunkową zgodę na stosowanie Rekirony, co czyni ją pierwszym krajowym lekiem stosowanym w leczeniu koronawirusa. Jak podaje Celltrion, w Korei Południowej liczba pacjentów leczonych Rekironą wynosi obecnie ok. 4000.