Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podniosło ocenę ryzyka dla koronawirusa w UE z poziomu umiarkowanego do wysokiego - taką informację przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Polsce we wszystkich laboratoriach w kraju pod kątem koronawirusa przebadano dotychczas 559 próbek, wszystkie wyniki są negatywne - przekazało polskie Ministerstwo Zdrowia. W związku z koronawirusem w Polsce 68 osób jest hospitalizowanych.

20:55

W Holandii u sześciu kolejnych osób zdiagnozowano obecność koronawirusa. W sumie w tym kraju zakażone Covid-19 są 24 osoby. Niemal wszyscy Holendrzy, u których stwierdzono koronawirusa, przebywali w północnych Włoszech.



Pomimo rosnącej liczby zakażeń w Holandii, rząd tego kraju nie podejmuje dodatkowych działań. Według premiera Marka Ruttego, Holandia znajduje się obecnie w "fazie powstrzymywania" wirusa.





20:53

Dwie kolejne osoby zmarły z powodu koronawirusa w USA.







20:51

W Belgii zdiagnozowano pięć nowych zakażeń koronawirusem. Wszyscy nowi pacjenci przebywali w północnych Włoszech. Łącznie w Belgii do tej pory stwierdzono koronawirusa u 13 osób. Pięć nowych osób z Covid-19 wykazuje łagodne objawy, dwóch pacjentów pochodzi z Flandrii, dwóch z Walonii i jeden z Brukseli.





20:17

W środę przed dwoma szpitalami na Podkarpaciu - w Przemyślu i Mielcu - odbędą się ćwiczenia strażaków i personelu medycznego. Ćwiczenia mają związek z zagrożeniem koronawirusem.



Przed oboma szpitalami Państwowa Straż Pożarna we współpracy z personelem szpitali rozstawi namioty pneumatyczne, które mogą - w razie konieczności - posłużyć do przygotowania pomieszczeń do wstępnej selekcji potencjalnych zainfekowanych osób.



Ćwiczenia odbędą się w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu oraz przy Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu.



20:16

W Argentynie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowały we wtorek służby medyczne w tym kraju. Nie podano żadnych szczegółów na temat osoby zainfekowanej.



Argentyna jest drugim państwem w Ameryce Południowej, w którym stwierdzono koronawirusa. Pierwszym była Brazylia, gdzie Covid-19 wykryto 26 lutego.



20:15

Indyjska marynarka wojenna odwołała ćwiczenia w Zatoce Bengalskiej, w której miały wziąć udział okręty z około 40 państw. Powodem jest bezpieczeństwo uczestników i ograniczenia w podróżowaniu związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Manewry w Zatoce Bengalskiej miały się zacząć 18 marca i potrwać 10 dni. Wśród 40 zaproszonych państw były m.in. USA, Wielka Brytania, Australia, Francja i Rosja, lecz w gronie tym nie znalazła się marynarka wojenna Chin.



Manewry Milan 2020 miały być jednymi z największych w historii indyjskiej marynarki wojennej i odpowiedzią na rosnącą obecność chińskiej floty na wodach Oceanu Indyjskiego. Źródła dziennika "Hindustan Times" twierdzą, że dowództwa marynarek kilku krajów dały do zrozumienia, że epidemia koronawirusa uniemożliwi im udział.





19:16

Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyjaśnił, że jest to odsetek wyższy niż w przypadku grypy sezonowej, której śmiertelność wynosi 1 proc.



Wirus Covid-19 rozprzestrzenia się mniej skutecznie niż grypa, proces jego rozprzestrzeniania nie wydaje się być napędzany przez osoby, które nie są chore. Powoduje jednak cięższą chorobę niż grypa, tym bardziej, że nie ma jeszcze szczepionek lub środków terapeutycznych - powiedział Tedros na konferencji prasowej w Genewie.





19:15

Od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. odnotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 3 tys. 124 zgony - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.





19:05

Zamiast w marcu, międzynarodowe targi sprzętu medycznego SALMED w Poznaniu odbędą się na początku września. Organizatorzy zmienili termin wydarzenia w związku z poniedziałkową rekomendacją GIS dotyczącą odwołania konferencji skupiających osoby z branży medycznej.



Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne - przekazał Główny Inspektor Sanitarny.



Targi SALMED organizowane są co dwa lata. Swoją ofertę prezentują na nich producenci i dostawcy aparatury oraz instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali czy gabinetów lekarskich. Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej targów w tegorocznej edycji swoją ofertę w Poznaniu chce przedstawić ok. 150 wystawców.





18:44

Nepal zawiesił wydawanie pozwoleń na pracę w krajach dotkniętych epidemią wirusa Covid-19 - podała tamtejsza prasa. Około 25 proc. krajowego PKB pochodzi z pieniędzy, wysyłanych przez Nepalczyków do domu. Pracują głównie w Zatoce Perskiej i Malezji, ale również w Korei Pd. i Japonii.



Minister pracy, zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych Rameshwor Raya Yadav powiedział w nepalskim dzienniku "Republica", że nepalscy pracownicy nie będą mogli latać do krajów ogarniętych epidemią koronawirusa.



Rząd odradzał podróże zagraniczne, z wyjątkiem nagłych wypadków, a Sąd Najwyższy nakazał zawieszenie lotów do krajów dotkniętych koronawirusem. Dlatego zawiesiliśmy wydawanie pozwoleń na pracę zagraniczną - poinformował.

18:40

"Koronawirus i zabezpieczenie przed nim jest zadaniem rządu polskiego, czyli wojewody" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Aleksandra Dulkiewicz. "Brakuje nam przede wszystkim informacji, jak się zachowywać" - dodała prezydent Gdańska.



18:38

"Analizujemy sytuację dotyczącą wpływu koronawirusa na polską gospodarkę, ale obecnie jest za wcześnie, żeby prognozować jaki on będzie. Nowe prognozy makro-fiskalne zostaną przedstawione pod koniec kwietnia w opracowywanej obecnie aktualizacji programu konwergencji" - poinformował resort finansów w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.





18:31

We Włoszech zmarło już 79 osób zarażonych koronawirusem - poinformował szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Poprzedni bilans to 52 ofiary śmiertelne epidemii.



Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 2263, co oznacza wzrost o 428 w ciągu doby. Wyleczonych we Włoszech zostało 160 chorych.

18:20

W związku z koronawirusem w Polsce 68 osób jest hospitalizowanych, 316 poddano kwarantannie domowej, a 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu. Nie ma w kraju potwierdzonego przypadku koronawirusa.



17:58

Francuzi w obawie przed koronawirusem wykupują produkty o długim terminie ważności - ryż, mąkę, olej, konserwy - oraz produkty higieniczne. W wielu sklepach we Francji pojawiają się puste półki.

"Strach przed niedoborem powoduje niedobór" - twierdzą przedstawiciele sieci supermarketów we Francji cytowani przez francuskie media. Duzi detaliści uspokajają konsumentów, informując, że dostawy są robione na bieżąco i w sklepach nie zabraknie żywności, ale klienci i tak kupują na zapas.

Oprócz produktów żywnościowych ze sklepów znikają papier toaletowy i pieluchy dla niemowląt.

17:10

Minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio uznał za "niedopuszczalne" blokowanie importu włoskich produktów w związku z szerzeniem się koronawirusa. Blokada towarów jest niedopuszczalna. To, że są kraje, które w tych godzinach domagają się certyfikatów gwarancji włoskich produktów jest nie do przyjęcia - oświadczył Di Maio.



Pracujemy nad tym, aby odblokować loty z Włoch i do Włoch. Mogę zrozumieć, że są obszary, które należy poddać szczególnej uwadze, ale zamknięcie ruchu z Włoch i do Włoch jest niedopuszczalne - dodał.



W ten sposób skomentował decyzje niektórych krajów i poszczególnych linii lotniczych o wstrzymaniu połączeń lotniczych z Italią.

17:04

U mieszkanki miasta Gilgit na północy Pakistanu potwierdzono piąty przypadek koronawirusa w tym kraju. Badane są próbki od kolejnych 12 pacjentów. Władze zamknęły na tydzień granicę Pakistanu z Afganistanem, a blokada dotyczy również dostaw dla wojsk USA.



Zarażona koronawirusem kobieta wróciła z Iranu 28 lutego. Władze Gilgit do 7 marca zamknęły szkoły publiczne i prywatne.

17:03

W Polsce stosowane są tylko testy na koronawirusa zaaprobowane przez WHO, choć są droższe i dłużej się czeka na wynik, ale dają one pewność, że pacjent jest zdrowy lub chory na koronawirusa - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W tej chwili WHO i inne organizacje, w tym oczywiście lokalne i rodzime, tak jak izba, nie rekomendują innych testów niż testy genetyczne - tłumaczył. Te szybkie testy skriningowe (przesiewowe - PAP) nie mają walidacji i nie mają aprobaty agencji i agend międzynarodowych. W Polsce są w związku z tym używane tylko te testy, które są zaaprobowane przez WHO i ekspertów - wskazał. Dodał, że są one droższe i dłużej się czeka na ich wyniki, "ale po ich przeprowadzeniu mamy pewność, że pacjent jest zdrowy lub chory na koronawirusa".

17:00

W związku z koronawirusem nie ma doniesień o zaburzonym łańcuchu dystrybucji substancji czynnych do produkcji leków i brakach na rynku - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Kwestia dostaw leków i substancji czynnych mabyć jednym tematów zaplanowanego na piątek spotkania ministrów zdrowia UE.

16:43

Do rządu nie dotarły informacje, by Polacy przebywający poza granicami kraju potrzebowali ewakuacji w związku z koronawirusem - poinformował Łukasz Szumowski. Minister zdrowia był pytany, ilu Polaków za granicą - m.in. we Włoszech - poddanych jest kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Szumowski poinformował, że takie dane "w miarę możliwości" zbierane są przez MSZ. Wiemy, że we Włoszech te osoby są czy to w kwarantannie obserwacyjnej - bo kwarantanna jest osób zdrowych, izolacja jest osób chorych - czy w izolacji. Takie głosy do nas docierają poprzez konsula, poprzez MSZ, natomiast nie ma w tej chwili żadnych próśb o interwencję rządu we Włoszech - mówił.



Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił, że osoby zgłaszające się do polskich służb konsularnych na bieżąco otrzymują pomoc. Przykład Polaków w Iranie, po których nie został wysłany samolot, ale mamy już informację od MSZ, że tam służby konsularne się zaangażowały, że te osoby wracają do Europy jeszcze jedną linią lotniczą, która tam funkcjonuje. Po przyjeździe do Polski zostaną przez służby sanitarne zaopiekowane - mówił.



16:33

W Polsce jeszcze nie mamy koronawirusa, ale zaczynamy ćwiczenia - w każdym województwie będą wybrane jeden do dwóch szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Przypomniał, że w Polsce nadal nie odnotowano przypadku koronawirusa. Mamy 100 osób hospitalizowanych, ponad 300 w kwarantannie, z czego dzisiaj wiemy o 200 poddanych kwarantannie osób z zachodniopomorskiego. 3000 osób jest objętych nadzorem służb sanitarnych - powiedział minister.



Przypomniał, że Agencja Rezerw Materiałowych przekazała już sprzęt ochrony osobistej m.in. do 65 szpitali z oddziałami zakaźnymi, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

16:27

Ministerstwo zdrowia Francji poinformowało o czwartym zgonie z powodu koronawirusa w tym kraju. Potwierdzonych zostało także 13 nowych zakażeń Covid-19.



We wtorek 3 marca zgłoszono 13 nowych przypadków, co daje łączną liczbę 204 zakażeń we Francji. Jest także ofiara śmiertelna, to 92-letni mężczyzna - przekazał resort w oświadczeniu.



Jak podaje AFP wcześniej we Francji na koronawirusa zmarli: 81-letni chiński turysta, zdiagnozowany pozytywnie pod koniec stycznia, 60-letnia nauczycielka i 89-letnia kobieta hospitalizowana w Hauts-de-France.



Wcześniej we wtorek minister zdrowia Oliver Veran powiedział, że "we Francji nie ma jeszcze epidemii koronawirusa, choć nie można jej wykluczyć w przyszłości". Poinformował także o odblokowaniu dodatkowych 260 mln euro dla szpitali w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 i zapewnił, że dodatkowe 15-20 mln maseczek ochronnych zostanie dostarczone na rynek.





16:25

W środę na godz. 18 został zwołany rządowy zespół zarządzania kryzysowego - poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Jak wyjaśnił, "wchodzimy w tryb działania ustawy regulującej sytuację kryzysowe". Odtąd ten zespół codziennie będzie się spotkał i to on będzie de facto koordynował w skali całej administracji państwowej, w skali całego państwa, wszystkie działania na rzecz przygotowań na nadejście wirusa do Polski - mówił.

16:24

Blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma bezpłatne ulotki z informacjami o postępowaniu w przypadku zetknięcia z koronawirusem - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że ulotki będą dostępne także w oddziałach banków, czy na stacjach benzynowych.



Zapowiedział, że akcja rozpocznie się na przełomie tygodnia.

16:20

Specustawa ws. koronawirusa daje realne narzędzia, by skutecznie przygotowywać kraj i administrację na zbliżanie się choroby oraz walkę z nią - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia.



Uchwalona w poniedziałek wieczorem ustawa, będąca przedłożeniem rządowym, przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.

Szef KPRM dziękował wszystkim klubom parlamentarnym za merytoryczną dyskusję. Część poprawek zgłaszanych pierwotnie przez opozycję i dwa projekty alternatywnych ustaw zostały wycofane. Część poprawek zgłaszanych przez opozycję została przyjęta. W konsekwencji wypracowaliśmy naprawdę dobry akt prawny, dzięki któremu będziemy mogli w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach funkcjonować - powiedział.



Dodał, że niektóre przyjęte rozwiązania są "daleko idące". Ale mamy nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie ich użycia. Natomiast obowiązkiem każdego rządu jest przygotowanie się na każdy scenariusz, na każda sytuację. Dlatego przyjęcie tego prawa było niezbędne - zaznaczył.



16:12

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało, że w Unii Europejskiej z powodu Covid-19 zmarło 55 osób, a laboratoryjnie potwierdzono 2385 przypadków zakażenia koronawirusem.



Oto dane, które obejmują wszystkie osoby, u których uzyskano pozytywny wynik w teście PCR na obecność wirusa, niezależnie od obrazu klinicznego i objawów:



Włochy - 1835 przypadków, 52 zgony

Francja - 178 przypadków, 3 zgony

Niemcy - 157 przypadków

Hiszpania - 114 przypadków

Austria, Holandia - po 18 przypadków

Szwecja - 15 przypadków

Chorwacja, Belgia - po 8 przypadków

Grecja - 7 przypadków

Finlandia - 6 przypadków

Czechy, Dania - po 5 przypadków

Rumunia - 3 przypadki

Portugalia - 2 przypadki



Po jednym przypadku zakażenia: Estonia, Litwa, Irlandia, Luksemburg, Łotwa.



Ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem nie wykryto w następujących krajach UE: Polsce, Bułgarii, Słowenii, Słowacji, na Cyprze, Węgrzech i Malcie.



ECDC podało również dane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nienależących do UE:

Wielka Brytania - 40 przypadków

Szwajcaria - 30 przypadków

Norwegia - 25 przypadków

San Marino - 8 przypadków, 1 zgon

Islandia - 6 przypadków

Andora, Monako - po 1 przypadku

15:57

Otrzymałem zapewnienie od stowarzyszeń firm farmaceutycznych, że w związku z koronawirusem na dziś nie są przewidywane zakłócenia w dostawach leków i substancji aktywnych do ich produkcji - przekazał prezes URPL Grzegorz Cessak.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podał na Twitterze, że we wtorek odbyło się cykliczne spotkanie z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Nowy koronawirus był jednym z omawianych tematów.

15:35

Skupiamy nasze siły, środki finansowe i uwagę na zapobieganiu koronawirusowi, a gdy się pojawi, na ograniczaniu jego zasięgu i zwalczeniu go - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu był w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Katowicach. Morawiecki ponowił zapewnienia, że jeśli tylko przypadek koronawirusa zostanie potwierdzony, opinia publiczna zostanie o tym poinformowana





15:31

W kościołach w Rzymie będą wprowadzone środki prewencji w związku z koronawirusem - takie zalecenie wydała stołeczna diecezja. Wśród wskazówek jest rezygnacja z uścisku ręki w czasie gestu przekazywania sobie znaku pokoju i opróżnienie naczyń z wodą święconą.

List z zaleceniami dotyczącymi postępowania podczas mszy w okresie kryzysu epidemiologicznego wystosował do wszystkich księży sekretarz generalny wikariatu Rzymu ksiądz Pierangelo Pedretti. Zachęcił kapłanów z Wiecznego Miasta do tego, by udzielali wiernym komunii do ręki.Naczynia z wodą święconą pozostawmy puste - dodał.



Podobne kroki wprowadzono wcześniej w kościołach na północy Włoch, gdzie lawinowo rośnie liczba zakażeń koronawirusem.



15:16

Z powodu zagrożenia koronawirusem odwołane zostały targi książki w Lipsku. Miały się odbyć w dniach od 12 do 15 marca. Jak zauważa agencja dpa, anulowanie targów jest dla branży księgarskiej silnym ciosem, gdyż wydawcy traktują tę imprezę jako okazję do intensywnego promowania swoich autorów. Tegoroczna edycja miała zgromadzić około 2,5 tys. wystawców z 51 państw, ponadto w ramach towarzyszącego jej festiwalu "Lipsk czyta" zaplanowano 3,7 tys. spotkań z publicznością w 500 różnych miejscach.

15:14

Sprzedaż "Dżumy" Alberta Camusa we Francji i Włoszech zdecydowanie wzrosła - informują wydawcy książki oraz internetowe serwisy sprzedaży. Francuska telewizja BFM TV łączy to zjawisko bezpośrednio z epidemią koronawirusa.





15:13

Badania nie potwierdziły zakażenia koronawirusem u młodej kobiety, studentki z Warszawy, która niedawno wróciła z Włoch i w związku z niepokojącymi objawami była hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (Mazowieckie). Kobieta jeszcze we wtorek opuści placówkę. W Płocku sanepid nadzoruje z kolei pięć innych osób, które powróciły w ostatnim czasie z Włoch.

15:08

Na Dolnym Śląsku 4 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, a kolejnych 36 osób objętych jest kwarantanną lub izolacją - wynika z danych podanych we wtorek przez służby wojewody dolnośląskiego.



W poniedziałek do Wrocławia przyleciały dwa samoloty z Włoch - z Bergamo i z Neapolu. Wszystkie osoby zostały przebadane. W związku z brakiem podstaw nikt nie został poddany hospitalizacji. Żaden z pasażerów nie zgłaszał dolegliwości zdrowotnych.

15:06

Na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu jest trzech pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem- poinformował opolski sanepid. Cała trójka to Polacy, którzy obecnie przebywają na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Pod nadzorem pracowników sanepidu znajduje się 35 osób, które mogły mieć kontakt z koronawirusem. Wśród nich jest 23 Polaków, 6 Chińczyków, 5 Włochów i jeden Francuz.

15:00

Trójka pacjentów hospitalizowana na oddziale zakaźnym w Busku Zdroju nie jest zakażona koronawirusem. Potwierdziły to badania Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Oznacza to, że w świętokrzyskich szpitalach nie ma już pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem.

Dostaliśmy informacje od Państwowego Zakład Higieny w Warszawie, że nasi pacjenci nie są zakażeni. Zarówno pierwsza pacjentka, jak i małżeństwo niedawno wrócili z Włoch. Mieli objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem - między innymi wysoką temperaturę i duszności. Okazało się, że jest to silna infekcja górnych dróg oddechowych. Pacjenci nadal przebywają na naszym oddziale zakaźnym - mówi Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala powiatowego w Busku Zdroju.



W ciągu ostatnich dwóch tygodni na oddziały zakaźne w trzech świętokrzyskich szpitalach trafiło 10 osób. Wszyscy pacjenci przebywali w miejscach zagrożonych obecnością koronawirusa.

14:50

We wszystkich laboratoriach w kraju pod kątem koronawirusa przebadano dotychczas 559 próbek, wszystkie wyniki są negatywne - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

14:27

Cztery osoby przebywają na obserwacji w szpitalach w woj. lubelskim z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem - informuje sanepid. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Maria Korniszuk poinformowała, że od początku monitorowania sytuacji na Lubelszczyźnie było dotychczas 15 przypadków podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Osoby te były hospitalizowane. Z tych 15 osób, cztery pozostają w warunkach szpitalnych nadal. 11 osób po wykonanych badaniach i uzyskanych negatywnych wynikach zostały zwolnione do domu - powiedziała Korniszuk.



Obecnie cztery osoby w woj. lubelskim pozostają w tzw. kwarantannie domowej. To są osoby, u których nie ma żadnych objawów podejrzenia zakażenia, ale są to osoby, które wróciły ze stref zagrożenia - wyjaśniła.



Nadzorem epidemiologicznym na terenie woj. lubelskiego są objęte 154 osoby. Są to osoby, które wróciły z Włoch, z terenów zagrożonych, ale nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi, czy z osobami, u których było podejrzenie zakażenia. Nie mają żadnych objawów, są w pełni aktywne zawodowo i społecznie - dodała Korniszuk.



Jeszcze w tym tygodniu zaplanowane jest uruchomienie w wojewódzkiej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Lublinie laboratorium, w którym będą wykonywane badania w kierunku koronawirusa.

14:24

Na Warmii i Mazurach z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest pięć osób - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiego wojewody Krzysztof Guzek. Jak wyjaśnił, osoby zostały hospitalizowane i czekają na wyniki badań w kierunku koronawirusa. Nie podał w jakich szpitalach się znajdują i co to są za osoby. Nie podajemy ani wieku pacjentów, ani dlaczego trafiły do szpitala. Musiały zaistnieć przesłanki, które spowodowały, że zostały hospitalizowane - dodał. Podkreślił, że obecnie nie ma decyzji o odwołaniu imprez czy wydarzeń na Warmii i Mazurach.

14:20

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, pracowników oraz naukowców do i z państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa.

Decyzja obowiązuje do odwołania. Chodzi o państwa wymienione przez Głównego Inspektora Sanitarnego - Chiny i Hong Kong, Koreę Południową, Włochy, Iran, Japonię, Taiwan, Tajlandię, Wietnam i Singapur.

Uczelnie krakowskie dodatkowo zwalniają studentów i pracowników, którzy w ostatnim tygodniu powrócili z tych krajów, z osobistego udziału w zajęciach przez 14 dni od powrotu do Polski. Realizacja programu powinna odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione później w formie określonej przez dziekanów wydziałów.

Kolegium zaleca, aby wszelkie uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz konferencje naukowe zostały - w miarę możliwości - odwołane lub przeniesione na inny termin.

13:30

W piątek o godz. 15.00 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie Senatu, który zajmie się ustawą w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO).

Na tym posiedzeniu będzie tylko jeden punkt - ustawa, która przyjdzie do nas z Sejmu, a dotyczy ona zachorowań na koronawirusa - zapowiedział wicemarszałek. Dodał, iż przewiduje zakończenie prac nad tą ustawą w "bardzo szybkim trybie".



Sejm w poniedziałek uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.



Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza też rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń.



W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.



Zgodnie z ustawą, w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

13:27

71-letni zakażony koronawirusem mężczyzna uciekł z izolatki w szpitalu w Como na północy Włoch. Wrócił taksówką do domu w rejonie miasta Bergamo - podały media z Lombardii. Uciekinierowi postawiono zarzuty.

12:48

Prawdopodobnie w piątek odbędzie się posiedzenie Senatu, podczas którego izba zajmie się specustawą związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Senat zająłby się uchwaloną w poniedziałek przez Sejm ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Jeśli nie wprowadziłby do ustawy poprawek, trafiłaby ona do prezydenta. W przypadku przyjęcia poprawek ustawa wróci do Sejmu.



W poniedziałek w Sejmie za uchwaleniem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.



Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

12:24

Europejska Unia Piłkarska wraz ze Stowarzyszeniem Lig Europejskich utworzyły grupę roboczą, która będzie pracować nad ewentualnymi zmianami w kalendarzu wynikającymi z epidemii koronawirusa - poinformował sekretarz generalny UEFA Theodore Theodoridis.



Obradujący w Amsterdamie kongres UEFA ma ocenić zagrożenie m.in. dla piłkarskich mistrzostw Europy, jakie powstało w związku z epidemią koronawirusa.



"Grupa robocza została powołana w poniedziałek, jej zadaniem będzie ciągła praca nad kwestiami kalendarza. UEFA musi na bieżąco reagować na wszelkie zagrożenia" - przyznał Theodoridis.

12:14

W Niemczech do wtorku wykryto 188 przypadków zainfekowania koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Nie odnotowano wśród nich przypadków śmiertelnych. W poniedziałek po południu liczba zakażonych wynosiła 157.



Rządowa instytucja przekazała, że zachorowania na Covid-19 potwierdzono w 13 spośród 16 krajów związkowych. Najwięcej, bo 101 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 35 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 26, w Hesji w środkowej części kraju - 10, w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

11:59

Fakt, że temat koronawirusa wzbudza wiele emocji, mogą chcieć wykorzystać cyberprzestępcy. Policjanci ostrzegają, aby uważać na podejrzane oferty sprzedaży maseczek osobistych, czy środków dezynfekujących.



11:41

Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie wydał polecenie ograniczenia odwiedzin w placówce z powodu zachorowań na grypę i potencjalnego zagrożenia koronawirusem.



W opublikowanej na stronie Instytutu decyzji wskazano, że ze względu na sytuację epidemiologiczną - zachorowania na grypę oraz potencjalne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 - od poniedziałku wprowadzono ograniczenie dostępu dorosłych osób odwiedzających IPZCD.



Dyrektor placówki dr Marek Migdał przekazał, że w przypadku hospitalizacji dziecka wraz z nim może przebywać tylko jeden opiekun faktyczny, bez objawów infekcji wirusowej.



10:52

Z względu na ryzyko związane z koronowirusem rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosław Wielgoś zarekomendował odwołanie konferencji i imprez o charakterze masowym. Dodał, że wstrzymuje również wydawanie zezwoleń na ich organizację w najbliższym czasie.



"Mając na względzie bezpieczeństwo i dynamikę sytuacji epidemiologicznej rekomenduję społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odwołanie konferencji i imprez o charakterze masowym, jednocześnie wstrzymując wydawanie zezwoleń na ich organizację w najbliższym czasie" - napisał rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś w komunikacie przekazanym we wtorek PAP.





10:25

Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek tymczasowy szef centrum zdrowia społecznego Ihor Kuzin. Zakażony mężczyzna przyjechał na Ukrainę z Włoch przez Rumunię.



Kuzin powiedział agencji Reutera, że mężczyzna został hospitalizowany w sobotę w mieście Czerniowce na wschodzie kraju.





08:40

Sanepid podjął decyzję o wprowadzeniu kwarantanny w dwóch internatach w Policach pod Szczecinem. Zamknięto także obiekty szkolne. Wszystko z powodu podejrzenia koronawirusa.

Kwarantanna dotyczy ponad 200 osób i ma obowiązywać do odwołania, a dokładniej do momentu, kiedy specjalistom uda się wykluczyć obecność koronawirusa wśród wychowanków.



08:14

W Czechach wystąpiły dwa nowe przypadki zakażenia groźnym wirusem Covid-19 - poinformował na porannej konferencji prasowej we wtorek minister zdrowia Adam Vojtiech. Oznacza, że w kraju jest już pięć potwierdzonych przypadków.





07:50

Kryzys we Włoszech związany z szerzeniem się koronawirusa doprowadził do znacznego spadku wpływów z biletów do kin. W ciągu ostatniego weekendu były one niższe o ponad 2 miliony euro - podała branża kinowa.



W niektórych częściach kraju na północy, gdzie notuje się najwięcej przypadków wirusa, sale kinowe są zamknięte, a w wielu innych rejonach są one niemal całkowicie puste. Jest to, jak się zauważa, rezultat zmiany trybu życia milionów Włochów, którzy w dniach, gdy notuje się lawinowy wzrost przypadków zarażeń, unikają zatłoczonych miejsc i - jak wynika z sondaży - spędzają znacznie więcej czasu w domach.





07:00

W Polsce w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 charakteryzującą się niewydolnością oddechową hospitalizowanych były w poniedziałek wieczorem 92 osoby. Tymczasem na świecie zmarło już ponad 3 tys. osób - wynika z najnowszych danych resortu zdrowia oraz zestawienia głównego inspektora sanitarnego.



Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek wieczorem, że w Polsce 92 osoby przebywają w szpitalach, 101 poddano kwarantannie domowej, a nadzorem epidemiologicznym objęto 3 373 osoby. Natomiast GIS podał w poniedziałek wieczorem, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc.



Najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa odnotowano w Chinach (2912), ale także w Hongkongu (2), Iranie (54), Korei Południowej (22), we Włoszech (35), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), w samej Japonii (5), Francji (2), Australii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (2), San Marino (1) i Filipin (1).



GIS ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do 28 marca 2020 r.





06:50

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się w poniedziałek do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o doposażenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w środki ochrony osobistej, niezbędne w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.





05:43

Franciszek został poddany testowi na obecność koronawirusa. Wynik był negatywny - taką nieoficjalną informację podaje rzymski dziennik "Il Messaggero". 83-letni papież jest przeziębiony od prawie tygodnia. Jeszcze w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański miał silny kaszel.



05:20

Do 6 wzrosła liczba potwierdzonych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem w USA - wszystkie w stanie Waszyngton na północnym zachodzie - poinformował w Jeff Duchin z wydziału zdrowia hrabstwa King w Seattle. W USA zakażonych jest 100 osób.



W niedzielę informowano o 2 przypadkach śmiertelnych, które zarejestrowano w stanie Waszyngton, w niedzielę liczba zgonów wzrosła do 6.

05:05

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę zarejestrowanych zakażeń do 80 151 przypadków, a bilans ofiar śmiertelnych do 2943. Wyzdrowiało łącznie 47 tys. osób.



W porównaniu do szacunków przedstawionych w poniedziałek rano, gdy informowano o 42 przypadkach śmiertelnych i 202 przypadkach nowych zakażeń, można mówić o tendencji spadkowej - podkreślili we wtorek chińscy lekarze z Narodowej Komisji Zdrowia.

Wtorkowy bilans jest najniższy od 21 stycznia, gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach kontynentalnych jeszcze nie miało takiej dynamiki, jak w lutym. W drugiej połowie lutego dziennie umierało do 150 ludzi i rejestrowano nawet kilkaset nowych zakażeń.



W poniedziałek szpitale opuściło 2,8 tys. ludzi - poinformowano w Pekinie.