Planowane na ten tydzień godziny handlowe dla seniorów nie będą dotyczyły wszystkich sklepów i najpewniej nie będą obejmowały weekendów - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót tak zwanych godzin dla seniorów, co ma oznaczać, że między godzinami 10, a 12 zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60. roku życia. Teraz wiemy, że od tego reguły będą wyjątki.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /



W rozporządzeniu - którego treści ciągle jeszcze nie znamy - zapisane zostanie, że godziny dla seniorów będą dotyczyć jedynie sklepów z żywności, drogerii i aptek. W to należy wliczyć sklepiki osiedlowe, supermarkety i dyskonty. One w godzinach 10-12 będą obsługiwać wyłącznie seniorów.

To oznacza, że to nowe ograniczenie nie będzie wprowadzane w galeriach handlowych, na przykład w sklepach odzieżowych oraz w sklepach meblowych czy budowlanych.

Jak ustaliliśmy, rząd chce, żeby godziny dla seniorów obowiązywały tylko od poniedziałku do piątku. To oznacza, że w weekendy zmian nie będzie.

Regulacje wejdą w życie od czwartku 15 października.

Ten system wsparcia dla naszych seniorów powinien obejmować też organizacje społeczne. (...) Proszę również o nawiązywanie kontaktów z osobami starszymi, co do tego, czy potrzebują pomocy w wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, aby rzeczywiście poprzez ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i jednoczesne udzielanie pomocy osobom starczym (...) doprowadzić do ograniczenia ryzyka kontaktów - mówił premier Mateusz Morawiecki.