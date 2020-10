Rząd wprowadza tzw. godziny dla seniorów. Od godz. 10 do 12 w sklepach, aptekach i drogeriach zakupy będą mogły robić tylko osoby powyżej 60. roku życia.

Zdj. ilustracyjne / Pitalev Ilya / PAP/EPA

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ponownie zostaną wprowadzone godziny dla seniorów w sklepach, aptekach oraz drogeriach.

Seniorzy będą mogli robić zakupy w wymienionych placówkach w godzinach od 10 do 12. Regulacje wejdą w życie od czwartku 15 października.

Ten system wsparcia dla naszych seniorów powinien obejmować też organizacje społeczne. (...) Proszę również o nawiązywanie kontaktów z osobami starszymi, co do tego, czy potrzebują pomocy w wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, aby rzeczywiście poprzez ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i jednoczesne udzielanie pomocy osobom starczym (...) doprowadzić do ograniczenia ryzyka kontaktów - mówił Morawiecki.



Nowe obostrzenia

Strefa żółta od 10 października została rozszerzona na cały kraj. Wynika to ze znacznego wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnim czasie.



Oznacza to, że obowiązek zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy będzie obowiązkowy w całym kraju. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które mają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Strefa czerwona

W strefie czerwonej - objętej najpoważniejszymi restrykcjami - znajdują się od dzisiaj 32 powiaty i 6 miast:

- w województwie kujawsko-pomorskim: powiat aleksandrowski i Grudziądz,

- w województwie lubelskim: powiaty janowski, łęczyński i włodawski,

- w województwie łódzkim: powiaty bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski,

- w województwie małopolskim: powiaty limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański,

- w województwie mazowieckim: powiaty otwocki i szydłowiecki,

- w województwie opolskim: powiat oleski,

- w województwie podkarpackim: powiaty dębicki i mielecki,

- w województwie podlaskim: powiaty białostocki, zambrowski i Suwałki,

- w województwie pomorskim: powiaty kartuski, kościerski, pucki, słupski i Sopot,

- w województwie śląskim: powiat kłobucki,

- w województwie świętokrzyskim: powiat kielecki i Kielce,

- w województwie warmińsko-mazurskim: powiaty bartoszycki, działdowski, iławski i ostródzki,

- w województwie wielkopolskim: powiaty krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński,

- w województwie zachodniopomorskim: Koszalin.