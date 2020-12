To czarny czwartek dla branży turystycznej w miejscowościach górskich - tak komentują przedsiębiorcy zapowiedź całkowitego zamknięcia hoteli i wyciągów narciarskich od 28 grudnia. Mają one pozostać nieczynne do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych. Przedstawiciele branży turystycznej mówią o widmie bankructw, zwolnień i ludzkich tragedii.

