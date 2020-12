Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele, także na ruch służbowy - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej. Zamknięte będą także stoki narciarskie oraz galerie handlowe, a sylwestra będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Adam Niedzielski / Marcin Obara / PAP

Choć epidemia koronawirusa nieco spowolniła, to wciąż w kraju notuje się wysokie liczby nowych zakażeń i zgonów chorujących na Covid-19. Wiele krajów w Europie - m.in. Niemcy, Czechy i Słowacja - zaczęło wprowadzać surowe restrykcje w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa.

Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni. Szczepienia, na które tak bardzo czekamy nie ochronią nas w najbliższym czasie - nawet jeśli rozpoczniemy je w tym roku, to efekt w styczniu czy w lutym jeszcze się nie pojawi - mówił Niedzielski. Podkreślił, że "widmo trzecie fali" będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie - dodał.

>>> LISTA NOWYCH OBOSTRZEŃ.





Mamy za sobą blisko dwumiesięczną, wyczerpującą walkę z drugą falą pandemii, która rozpoczęła się w październiku, a apogeum osiągnęła na początku listopada - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Apeluję do każdego z państwa, każdego Polaka, o odpowiedzialność: za siebie, za swoich bliskich, za zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Wiem jednak, że same apele nie pomogą, same apele to za mało - mówił.

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele, także na ruch służbowy - zapowiedział szef resortu zdrowia. Niedzielski dodał także, że do 17 stycznia zamknięte będą stoki narciarskie.

Kolejnym elementem, kolejną regulacją, która ma ochronić nas przed trzecią falą epidemii to są galerie handlowe. Zamykamy galerie oprócz tych sklepów, które zapewniają podstawowe potrzeby: sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy - mówił.

Co ważne, zbliża się sylwester. W sylwestra chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się. To ograniczenie będzie obowiązywało od 19:00 31 grudnia do 6:00 rano dnia następnego - mówił Niedzielski. Minister tłumaczył, że podczas zakazu przemieszczania się uzasadnione będzie tylko wychodzenie z domu np. do apteki lub w celu zawodowym.

Oprócz tego ważnym elementem jest to, że dla wszystkich osób przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym będzie obowiązek odbycia kwarantanny na ogólnych zasadach, czyli kwarantanny dziesięciodniowej - podkreślił.

Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób sprawny - podkreślił minister zdrowia.

Jednocześnie wszystkie dotychczasowe obostrzenia zostaną utrzymane.