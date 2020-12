„Dla wielu przedsiębiorców, dla naszych mieszańców będzie to koniec. Będziemy mieć do czynienia z falą bankructw, bo sezon zimowy, to jest dla nas być albo nie być” – tak wójt gminy Kościelisko komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM najnowszą decyzje rządu o zamknięciu stoków narciarskich od 28 grudnia. Jak dodał Roman Krupa, aż 80 proc. mieszkańców jego gminy jest związanych z turystyką pośrednio albo bezpośrednio.

