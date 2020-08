Od 14 sierpnia przy wjeździe na Cypr obywateli polskich obowiązują dodatkowe obostrzenia. Jak dowiedział się Onet, wymagane będzie posiadanie negatywnego testu na obecność koronawirusa (PCR).

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do tej pory Polska znajdowała się w kategorii A państw, z których można podróżować na Cypr. Były to kraje o niskim ryzyku zachorowania na Covid-19. Od piątku jednak Polska trafi do kategorii B.

Osoby podróżujące z państw kategorii A muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę uprawniającą do wjazdu na Cypr.

Osoby podróżujące z państw zaliczonych do kategorii B zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR). Trzeba go zrobić nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Wyników nie trzeba tłumaczyć na angielski - zapewnia Onet Marzena Henszel z Cypryjskiej Organizacji Turystycznej absolutnie nie ma takiej konieczności.

Co musi znajdować się na zaświadczeniu o wyniku testu?

Jak pisze Onet, zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu.