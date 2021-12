We Francji po raz pierwszy od początku pandemii zarejestrowano ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby - przekazała tamtejsza służba zdrowia. Dokładna liczba nowo wykrytych infekcji wyniosła 104 611.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Próg 50 tys. infekcji dziennie został przekroczony we Francji 4 grudnia, co wskazuje na to, że liczba zakażeń podwoiła się w zaledwie trzy tygodnie - zauważyła AFP.

Agencja przekazała również, że od początku kampanii szczepień przeciw Covid-19 w kraju pierwszą dawkę przyjęło 78,2 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych jest 76,5 proc. Ponadto prawie 22 mln z 67 mln Francuzów otrzymało już dawkę przypominającą.