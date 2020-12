Nerwowe oczekiwanie setek polskich kierowców w brytyjskim Dover. "Stoimy, czekamy, nic się nie dzieje, nie ma testów" - usłyszał o poranku dziennikarz RMF FM od jednego z kierowców, który stoi na autostradzie jeszcze przed wjazdem do miasta. Polski rząd obiecuje pomoc kierowcom w Dover. "Jesteśmy zaniepokojeni niewielka liczbą wykonywanych testów, naciskamy na stronę brytyjską" - mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Tiry czekające na wyjazd z Dover / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Kierowcy kolejną dobę tkwią po brytyjskiej stronie kanału La Manche i czekają na testy na koronawirusa. Negatywny wynik umożliwi im wjazd do Francji i dalej przez Europę do Polski. Przed brytyjskim portem stoi ponad sześć tysięcy pojazdów - cztery tysiące ciężarówek na tymczasowym parkingu na lotnisku Manston, reszta na autostradzie M20 i na terenie miasta.

Jak twierdzi pan Grzegorz, z którym rozmawiał reporter RMF FM, wygląda na to, że skończyło się na obietnicach. Kierowca wraca towarowym busem i chciał dotrzeć do rodzinnego Braniewa na święta. W ciągu ostatniej doby udało mu się przejechać około pięćdziesięciu metrów. Od innych kierowców słyszał, że kilkaset testów wykonano na lotnisku - zamienionym na tymczasowy parking.

Większość kierowców już zadzwoniła do rodzin, że na święta jednak nie zdążą. Część szykuje wigilijne kolacje w samochodach, inni szukają alternatywnej drogi do domu.

Pan Grzegorz zastanawia, czy nie zostawić towarowego busa i nie pojechać do rodziny w Polsce. Po prostu pójdę do apteki, kupię test, spróbuję dostać się na pociąg, będę kombinował - mówi.

Na badania czeka też grupa ośmiu pracowników z Chojnic. "Stoimy dobę w kolejce, mimo że mamy test z wynikiem negatywnym" - informuje nas pan Maciej. Pisze też, że planują zrobić zakupy w pobliskim sklepie i przygotować awaryjną wigilię, która wszyscy zjedzą razem z aucie.

Czekający w kolejce mówią o frustracji i braku odpowiedniej organizacji miejsc postojowych. Wielu z nich czeka bez wody, jedzenia i dostępu do toalety od niedzieli. Najbardziej doskwiera im brak informacji o tym gdzie, kiedy i jak będą mieli zrobiony test i brak obiecywanej pomocy.

Jeden z kierowców, z którym rozmawiał Grzegorz Kwolek, postanowił zaryzykować, wrócił do Londynu i wykonał test. Oczywiście trzeba było za to zapłacić, ale dzięki temu udało mi się dostać na drugą stronę - opowiedział nam pan Paweł i dodał, że nikt nie sprawdzał jego wyniku testu. Według wcześniejszych zapowiedzi brytyjskich władz wyniki testów kierowców miały być powiązane z tablicami rejestracyjnymi ich aut i miały być kontrolowane podczas odprawy granicznej.

"Człowiek musi siedzieć na 'na czujce'"

Oczekiwanie jest coraz trudniejsze. Coraz gorzej, już wszystko boli, nie można się położyć w samochodzie, bo człowiek musi siedzieć "na czujce", czy podjeżdża, czy nie podjeżdża, czy puszczą, czy nie puszczą - mówi pan Grzegorz z Braniewa. Podkreśla, że jedyna pomoc jaką on dostał to żywność i woda od lokalnych mieszkańców, kupiona przez nich ze zbiórek. Polskie MSZ i brytyjskie władze obiecywały wsparcie, w tym gorące posiłki. Według naszej ambasady na miejscu powinno być pięciu konsulów.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wczoraj wieczorem konsulowie byli w na autostradzie M20, na lotnisku Manston oraz miejscowości Maidstone, przekazując m.in. wypieki z piekarni.



Propozycja stworzenia korytarza sanitarnego

Jest propozycja, żeby Francja stworzyła korytarz sanitarny przez swoje terytorium do granicy z Belgią, aby ciężarówki jadące z Anglii mogły dalej przejechać - powiedział PAP prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jeśli Francuzi tak bardzo boją sią koronawirusa, niech pozwolą kierowcom jadącym z Wielkiej Brytanii na szybki przejazd przez swój kraj do Belgii - powiedział szef TLP. To tylko kilkadziesiąt kilometrów, a dla pewności mogą nawet obstawić drogę policją i wojskiem - dodał.

Jak wyjaśnił, w tej sprawie jest w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które szybko mogłyby przekazać taką propozycję francuskim władzom.

Wroński zaznaczył, że poza kierowcami przewożącymi towary, w tym gigantycznym korku po stronie brytyjskiej utknęły też autokary z Polakami wracającymi na święta do domu. Jak wyjaśnił, o ile kierowcy mają warunki i są przyzwyczajeni do spania w autokarze, o tyle podróżni niekoniecznie.

Według szefa TLP, dziś już wiemy, że bardzo wielu polskich kierowcy nie dotrze na święta do domu. Oby tylko udało im się to przed sylwestrem - dodał.

Rząd obiecuje pomoc

Polski rząd obiecuje pomoc kierowcom w Dover. Jesteśmy zaniepokojeni niewielka liczbą wykonywanych testów, naciskamy na stronę brytyjską - mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.



Premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z Borisem Johnsonem i Emanuelem Marconem miał usłyszeć zapewnienia, że porty w Dover i Callais pozostaną otwarte, a we Francji zostanie uchylony świąteczny zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych. "Chcemy przygotować szybszy przejazd przez kraje Unii" - zapewnia Szymon Szynkowski vel Sęk.



"Naciskamy na szybsze testowanie w Dover" - dodaje konsul Mateusz Stąsiek. To testowanie będzie kontynuowane również w nocy. To jest ostatnia informacja, która dostaliśmy na lotnisku - mówi konsul reporterowi RMF FM.

Kilka tysięcy "uwięzionych" ciężarówek

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków.

To skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.|

Ambasada RP zwróciła się poprzez media społecznościowe, żeby organizacje i osoby, które chcą przekazać pomoc dla kierowców w postaci żywności i innych niezbędnych rzeczy, a mają problemy z ich dostarczeniem, wysłały maila na adres: londyn.konsulat@msz.gov.pl. Uruchomiony został też dyżurny telefon konsularny dla osób potrzebujących: +447825724104.