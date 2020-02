Ministerstwo zdrowia Grecji potwierdziło w środę pierwszy przypadek nowego koronawirusa w kraju. Chorą jest 38-letnia Greczynka, która przyjechała z obszaru północnych Włoch - poinformował przedstawiciel resortu, Sotirios Tsiodras.

Zdjęcie ilustracyjne / IAN LANGSDON / PAP

Jest ona w dobrym zdrowiu i jest monitorowana przez zespół wyjątkowych lekarzy w Salonikach - powiedział Tsiodras na konferencji prasowej.

Dodał również, że władze są w trakcie identyfikacji osób, z którymi kobieta miała kontakt, a osoby, z którymi była w bliskim kontakcie, zostaną umieszczone w izolacji.



Jak zauważa agencja Reutera, Grecja, którą odwiedza ponad 30 mln turystów rocznie, wyznaczyła już 13 szpitali w całym kraju do leczenia zakażonych pacjentów.



Nowy koronawirus zabił dotychczas ponad 2,7 tys. osób, w większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys.



W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano ponad 323 zakażenia i 12 zgonów. Większość zainfekowanych osób w innych krajach europejskich odwiedziła w ostatnim czasie Włochy.

