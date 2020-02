Jest pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w południowych Niemczech. Zarażony jest 25-latek, który był wcześniej w Mediolanie.

W Europie najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem jest we Włoszec / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Pacjent przebywa w jednym ze szpitali w Badenii-Wirtenbergii. Zanim do niego trafił, miał symptomy przypominające grypę.

Jak podały lokalne władze, wszystkie osoby, które miały kontakt z 25-latkiem, przechodzą teraz kwarantannę w swoich domach. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące sygnały, od razu trafią do szpitala.



We wtorek przypadki koronawirusa potwierdzone zostały przez kolejne europejskie kraje. Władze Katalonii poinformowały o pierwszym przypadku zarażenia koronawirusem w Hiszpanii kontynentalnej. Chora jest mieszkanka Barcelony, która wróciła w Włoch. Władze poddały kwarantannie 25 osób, które miały kontakt z chorą. Osoby te powinny pozostać w swoich domach przez co najmniej 14 dni.

Mieszkanka Barcelony jest czwartym potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem w Hiszpanii. Trzy pozostałe przypadki stwierdzono na wyspach - dwa na Teneryfie i jeden na Majorce.

W Chorwacji koronawirusem zaraził się młody mężczyzna, który był w Mediolanie od 19 do 21 lutego. Mężczyzna przebywa w izolatce w uniwersyteckim szpitalu chorób zakaźnych w Zagrzebiu. Jego stan jest w tej chwili dobry.

Z kolei władze austriackiego Tyrolu poinformowały o potwierdzeniu nosicielstwa koronawirusa u dwóch zamieszkałych w Innsbrucku 24-letnich osób. Jedna z nich pochodzi z włoskiej Lombardii. Obie zainfekowane osoby mają lekką gorączkę. Przebywają w klinice w Innsbrucku.

Szwajcarskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że koronawirusem zaraził się 70-letni mieszkaniec kantonu Ticino, sąsiadującego z Włochami. Mężczyzna 10 dni temu był w Mediolanie.



W Europie najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem jest we Włoszech. Zachorowały tam 322 osoby, 11 osób zmarło.