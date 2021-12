W stołecznym regionie Francji Ile-de-France wykryto pierwszą infekcję nowym wariantem koronawirusa. To pierwsze zakażenie Omikronem w kontynentalnej części tego kraju.

Zamieszkujący departament Sekwany i Marny 50-letni mężczyzna wrócił 25 listopada z Nigerii. Po wylądowaniu przeszedł test na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik. W środę badanie genetyczne potwierdziło, że podróżny zakaził się nowym wariantem Omikron - informuje BFM TV.

Zakażony mężczyzna nie ma symptomów Covid-19 i przebywa w izolacji we własnym domu wraz żoną. U niej także wykryto infekcję koronawirusem, ale na razie nie wiadomo, czy została wywołana wariantem Omikron.

W domu jest jeszcze trzecia osoba, ale na razie nie wiadomo, czy jest zainfekowana.

Żadna z tych trzech osób nie przyjęła szczepienia przeciwko Covid-19 - informuje stacja.

To pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia Omikronem we Francji kontynentalnej. We wtorek stwierdzono infekcję tym wariantem na leżącej na Oceanie Indyjskim wyspie Reunion, będącej francuskim departamentem zamorskim

Szef doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy powiedział, że przechodząca obecnie przez kraj fala zakażeń jest wciąż związana z dominującym dotychczas wariantem Delta koronawirusa. Ostrzegł jednak, że Omikron stopniowo zajmie miejsce Delty.

W środę we Francji stwierdzono blisko 50 tys. nowych infekcji.