Premier Igor Matovicz poinformował, że Słowacja odchodzi od większości obowiązujących jeszcze ograniczeń związanych z koronawirusem. M.in. otworzyła granice dla kolejnych 16 państw, ale bez Polski. Od środy maseczki są obowiązkowe w sklepach i komunikacji.

Zdj. ilustracyjne / David Tanecek / PAP

Większość dotąd obowiązujących ograniczeń związanych z koronawirusem przestaje stopniowo obowiązywać od środy. Do listy tak zwanych bezpiecznych krajów, która obecnie obejmuje Czechy, Węgry i Austrię, dołączono kolejnych 16 - m.in. Niemcy, Szwajcarię, Chorwację, Bułgarię, państwa bałtyckie i niektóre kraje w północnej Europie. Na liście nie znalazła się Polska. Dla Słowaków oznacza to możliwość podróżowania do 19 państw bez konieczności udania się po powrocie na kwarantannę i bez okazywania negatywnych testów na Sars-CoV-2.

Zniesiono także ograniczenia obecności dzieci w przedszkolach i działających już wcześniej niższych klasach szkoły podstawowej. Pozostałe klasy będą mogły zostać uruchomione na tydzień przed wakacjami, a udział uczniów w lekcjach również nie będzie obowiązkowy. W ciągu tego tygodnia uczniowie powinni dostać promocję do kolejnej klasy - zapowiedział premier.



Matovicz wezwał Słowaków do ostrożności w kolejnej fazie odchodzenia od ograniczeń. Są w Europie przykłady, że sądzono, iż mają najgorsze już za sobą. Nagle wymknęło im się to spod kontroli i mają druga falę - powiedział premier, wskazując przykład Macedonii Północnej, gdzie ponownie wprowadzono zakaz wychodzenia z domu.



W ramach znoszenia ograniczeń Słowacja rezygnuje z limitu liczby osób w sklepach, będą też mogły działać kluby nocne. Luzowanie restrykcji nie oznacza jednak odejścia od zakazu handlu w niedzielę, który pojawił się razem z koronawirusem. Sklepy nadal będą zamknięte w niedzielę, kiedy ma być w nich przeprowadzana dezynfekcja. Partia premiera Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości (OLANO) zakłada, że zakaz handlu w niedzielę nadal będzie obowiązywać nawet po zakończeniu pandemii.



Matovicz, prezentując nowe rozwiązania, nie wspomniał, co rząd pod jego kierownictwem zamierza zrobić z obowiązującym do soboty stanem wyjątkowym, w którym m.in. obowiązuje zakaz strajków w służbie zdrowia i ograniczone jest prawo zgromadzeń.



Na Słowacji, kraju z 5,5 mln ludności, odnotowano do tej pory 1 531 potwierdzonych przypadków infekcji Sars-CoV-2. Ponad 90 proc. chorych zostało już wyleczonych. Zmarło 28 osób.