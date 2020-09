W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec ostrzegło swych obywateli przed podróżami do wybranych regionów w 11 państwach UE - w tym w Czechach, Francji i Portugalii.

Zdjęcie ilustracyjne / Philipp Guelland / PAP/EPA

Obecnie obowiązuje ostrzeżenie przed niekoniecznymi wyjazdami turystycznymi do Czech z wyjątkiem kraju (województwa - PAP) usteckiego i morawsko-śląskiego - napisało ministerstwo w oświadczeniu.

Niemcy odradzają też podróże do regionów europejskich, w których liczba nowych przypadków Covid-19 w ciągu tygodnia przekracza 50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.



Do listy obszarów, do których podróże są odradzane, Niemcy dodały francuski Region Centralny-Dolina Loary, Bretanię i Normandię, a także region metropolitalny ze stolicą Portugalii, Lizboną. Duża część Francji, w tym jej stolica - Paryż, zostały już wcześniej objęte ostrzeżeniami dla podróżnych.



Ponadto rząd niemiecki nie zaleca podróży do wybranych regionów m.in. w Danii, Austrii i Holandii.



Niemieckie MSZ opublikowało tę aktualizację na swojej stronie internetowej w środę wieczorem.