Rząd federalny i rządy krajów związkowych zdecydowały w środę o przedłużeniu spowodowanego pandemią koronawirusa lockdownu w Niemczech do 7 marca. Nie ustalono jednolitych dla całego kraju przepisów dotyczących otwarcia szkół. Będą o tym decydować kraje związkowe we własnym zakresie. Federalny rząd Angeli Merkel chciał przedłużenia blokady do 14 marca, nie zgodzili się jednak na to premierzy krajów związkowych.

REKLAMA