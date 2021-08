Władze Niemiec sklasyfikowały Kretę i inne greckie wyspy wypoczynkowe, takie jak Rodos, Kos, Mykonos i Naksos, jako obszary wysokiego ryzyka zakażeniem SARS-CoV-2. Klasyfikacja wejdzie w życie we wtorek.

Kreteński port na zdjęciu ilustracyjnym / pixabay.com /

Klasyfikacja określa zasady stosowane wobec osób podróżujących z tych miejsc.

Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka epidemicznego muszą przejść 10-dniową kwarantannę, jeśli nie mogą okazać świadectwa szczepienia przeciw Covid-19 lub nabytej po chorobie odporności. Samoizolacja może być zakończona najwcześniej po pięciu dniach po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Na Krecie, w związku ze wzrostem liczby zarażeń koronawirusem, w kolejnym regionie, Retimno, wprowadzono nocne godziny policyjne. Oznacza to, że obecnie większa część wyspy objęta jest restrykcjami sanitarnymi.

Podobne obostrzenia obowiązują już od tygodnia w regionie Chanii i Heraklionu.

Jedynie wschodnia część wyspy nie jest objęta lockdownem.

Godziny policyjne trwają od 1 w nocy do 6 rano. Wychodzić z domu można jedynie w nagłych przypadkach albo jeśli pracuje się na nocne zmiany. Celem obostrzeń jest powstrzymanie lokali od urządzania imprez, podczas których gromadzą się tłumy, co z kolei przyczynia się do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W Grecji, w której od początku pandemii 544 tys. osób zachorowało na Covid-19, z czego 13 220 zmarło, niechętnie wprowadzane są obostrzenia. Telewizja państwowa wskazała, że władze chcą chronić sektor turystyczny, który w tym roku dopiero zaczął się regenerować po kryzysie, jakim został dotknięty w 2020 r.