Nie ma w Brukseli poparcia dla wymuszania na firmach farmaceutycznych, by dzieliły sie patentami. UE stawia na współpracę i dobrowolne przekazywanie licencji.

Firmy framaceutyczne, które opracowały szczepionki dzięki środkom publicznym, powinny podzielić się patentami - uważa premier Mateusz Morawiecki. Takie stanowisko miał prezentować podczas wideoszczytu unijnych przywódców.

Teoretycznie możliwe jest wymuszenie dzielenia się patentami, do czego można użyć artykułu 122 Traktatu UE, ale koncepcja wymuszania na firmach dzielenia się patentami nie ma w unii poparcia - mówi korespondentce RMF FM wysoki rangą unijny dyplomata. Nie chodzi także o to, żeby grozić firmom odebraniem patentów, bo od tego nie przybędzie szczepionek - dodaje rozmówca Katarzyny Szymańskiej-Borginon.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel przyznaje, że kwestia dzielenia się patentami była poruszana podczas szczytu: Ten punkt był poruszany. Jeden czy drugi z przywódców prezentował tę sprawę.

Jednak Komisja Europejska i większość krajów opowiada się za dobrowolnym dzieleniem się patentami czy raczej przekazywaniem licencji na produkcję szczepionek w Europie. Popieram dobrowolne przekazywanie licencji - mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jako przykład KE podaje współpracę konkurencyjnych firm Sanofi z BioNTech i J&J. Taką współpracę i przyznawanie licencji - jak najbardziej popieramy - mówi urzędnik KE.

Rozmówca w KE stwierdził, że Bruksela nie zamierza niczego zmieniać w umowach z firmami farmaceutycznymi jeżeli chodzi o własność intelektualną.Wspieramy natomiast dobrowolne przekazywanie licencji przez główną firmę innym firmom na terenie UE, by pomóc w stworzeniu większych mocy produkcyjnych - wyjaśnia rozmówca.

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zapewnia, że można skrócić czas dostosowania takiej firmy z kilku lat - które do tej pory były potrzebne - do 4 miesięcy. Ponadto rozmówcy dziennikarki RMF FM podkreślają, że "patenty" nie są głównym problemem i nie były główną osią dyskusji na szczycie UE. Problemem są moce produkcyjne, cały proces od dostępu do składników po produkcję szczepionek - wyjaśnia uczestnik wideoszczytu.

Kwestię ewentualnego wymuszania na firmach przekazywania patentów poruszają na przykład eurodeputowani, którzy troszczą się o najbiedniejsze kraje Afryki. Jednak nawet na tego typu uwagi Komisja Europejska odpowiada, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca firm i dobrowolność. Dzięki patentom mamy postęp naukowy i sukces z tak szybkim opracowaniem szczepionek - mówi przedstawiciel KE.