Co najmniej do 9 stycznia w Portugalii obowiązywać będą testy PCR lub antygenowe na Covid-19 u osób przybywających samolotem do tego kraju. 1 grudnia kraj ten jako pierwszy w Unii Europejskiej przestał honorować na swoich granicach certyfikaty potwierdzające pełne zaszczepienie przeciw Covid-19.

