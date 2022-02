Po środowym spotkaniu rządu federalnego Niemiec i władz krajów związkowych kanclerz Olaf Scholz poinformował o planie odchodzenia od większości ograniczeń związanych z pandemią. Proces ten ma się zakończyć do 20 marca. Podobne plany ma Szwajcaria, która już od czwartku zniesie prawie wszystkie restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek w środkach transportu publicznego oraz podczas wizyt w placówkach służby zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Szpital tymczasowy w Lublinie/ Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Możemy patrzeć w przyszłość z większą pewnością niż w ostatnich tygodniach - powiedział Scholz w Berlinie po zakończeniu konsultacji z udziałem rządu i krajów związkowych. Zaznaczył, że "Niemcy przeszły przez falę zakażeń Omikronem lepiej niż kraje sąsiednie", a w nadchodzących tygodniach spodziewana jest dalsza systematyczna poprawa sytuacji.



Dlatego znoszenie obostrzeń, które odbędzie się w trzech etapach, jest już teraz możliwe. Ale pandemia jeszcze się nie skończyła, mimo całego optymizmu należy zachować ostrożność - podkreślił Scholz. Jak wskazał, należy stosować nadal środki ochrony osobistej, takie jak noszenie maseczki i zachowywanie bezpiecznego dystansu od innych.



Kanclerz ponownie opowiedział się za obowiązkiem powszechnego szczepienia przeciw koronawirusowi. Trzeba się teraz do tego przygotować, aby nie dopuścić ponownie do poważnej sytuacji podczas kolejnej jesieni i zimy. To zadanie jest wciąż przed nami - podkreślił Scholz.

Znoszenie obostrzeń podzielone na 3 etapy

Pierwszy etap znoszenia obostrzeń ma umożliwić dostęp do handlu detalicznego "wszystkim osobom w całym kraju" bez kontrolowania zaświadczeń o zaszczepieniu itd. Wymagane będzie jednak noszenie maseczki medycznej. Ponadto osoby zaszczepione i te, które przeszły Covid-19, nie powinny już podlegać żadnym ograniczeniom, jeśli chodzi m.in. o spotkania prywatne (obecnie limit wynosi 10 osób). Ograniczenia dla niezaszczepionych pozostają w mocy.



W drugim etapie, od 4 marca, nastąpi znoszenie obostrzeń obowiązujących w gastronomii, dyskotekach, klubach i na imprezach masowych.



Po 20 marca obowiązywać będą jedynie podstawowe środki ochrony, takie jak obowiązek noszenia maseczek w określonych obszarach, dystans społeczny, dezynfekcja.



Wszystkie kraje związkowe zgadzają się, że potrzebujemy podstawowej ochrony. Powinno to zapobiec ponownemu wzrostowi liczby infekcji - powiedział premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest. Dodał, że z punktu widzenia ekspertów nie ma już ryzyka przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.





Szwajcaria: Zniesione wszystkie obostrzenia, oprócz noszenia maseczek

Szwajcaria od czwartku zniesie prawie wszystkie restrykcje związane z pandemią koronawirusa - poinformował rząd w środę. Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek w środkach transportu publicznego oraz podczas wizyt w placówkach służby zdrowia.



Wśród ograniczeń epidemicznych, które przestaną obowiązywać od czwartku, jest obowiązek noszenia maseczki i okazania paszportu szczepionkowego przy wejściu do sklepów, restauracji, obiektów kulturalnych i innych miejsc publicznych.



Ponadto od osób przyjeżdżających do kraju nie będzie już wymagane okazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid-19, wyzdrowieniu lub negatywnego wyniku testu ani też wypełnienie formularza lokalizacyjnego.

Pięciodniowa izolacja dla osób z pozytywnym testem na Covid-19

Oprócz obowiązku zasłaniania nosa i ust w środkach transportu publicznego i placówkach zdrowotnych w mocy pozostanie do końca marca zasada, że osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na koronawirusa, muszą poddać się pięciodniowej izolacji. Jest to podyktowane troską o osoby szczególnie narażone na zakażenie SARS-CoV-2 - tłumaczyły władze.



"Sytuacja epidemiologiczna jest dobra. Dzięki wysokiemu poziomowi odporności populacji jest mało prawdopodobne, że system opieki zdrowotnej zostanie przeciążony mimo ciągłej obecności wirusa" - poinformował rząd w oświadczeniu.



"Tym samym (...) wdrażamy warunki potrzebne do szybkiej normalizacji życia społecznego i gospodarczego (kraju)" - dodano.

Ponad 90 proc. społeczeństwa nabyło odporność

Decyzja o zniesieniu większości obostrzeń wzbudziła obawy przed prawdopodobnym wzrostem liczby zakażeń wywołanych przez wariant Omikron oraz przed przeciążeniem systemu ochrony zdrowia - zauważyła agencja Reutera. Wskazuje jednocześnie, że choć dziennie w kraju notuje się kilkadziesiąt tysięcy nowych infekcji, system ochrony zdrowia nie jest przeciążony, a liczba osób na oddziałach intensywnej terapii się zmniejszyła.



Z państwowych danych wynika, że ponad 90 proc. z 8,6 mln mieszkańców Szwajcarii dzięki szczepieniom bądź przechorowaniu Covid-19 nabyło odporność na tę chorobę.