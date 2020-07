Belgia wprowadza nowe restrykcje w związku z koronawirusem. Od soboty obowiązkowe będzie noszenie maseczek w centrach handlowych i innych zamkniętych miejscach publicznych. Do tej pory konieczność zakrywania nosa i ust dotyczyła w Belgii tylko transportu publicznego.

Belgia wprowadza nowe restrykcje, choć w kraju utrzymuje się spadkowy trend pandemii (średnio występują 82 nowe przypadki zakażenia koronawirusem dziennie). Od soboty w obowiązkowe będzie noszenie maseczek w centrach handlowych i zamkniętych miejscach publicznych.

Władze obawiają się drugiej fali pandemii. Zaobserwowano, że Belgowie ostatnio zapominają o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego.

Ryzyko powrotu pandemii jest duże - przyznał Elio di Rupo, premier Walonii. Ludzie nie bardzo rozumieją, w jakim świecie żyjemy. W przekonaniu wielu to fiesta, a to może doprowadzić do katastrofy- ostrzegł.

Od soboty obowiązkowe będzie noszenie maseczek w sklepach, centrach handlowych, muzeach, salach kinowych, bibliotekach i miejscach kultu. Lista ta może się jeszcze wydłużyć. Za złamanie tych zasad będą grozić kary.

Władze Belgii wprowadziły w tym tygodniu regulacje dotyczące kwarantanny dla powracających z krajów, gdzie występują nowe ogniska koronawirusa.