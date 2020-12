Belgia przeprowadziła symulację dostaw szczepionek przeciw Covid-19. Ampułki wypełnione wodą pokonały trasę od fabryki produkującej szczepionki firmy Pfizer-BioNTech aż do szpitali i dalej do domów opieki, gdzie szczepieni będą seniorzy. Za tydzień taką tę samą trasę pokonają prawdziwe szczepionki. Po co ta symulacja i co wykazała?

Zdjęcie ilustracyjne / DAVID ODISHO / PAP/EPA

Belgowie przeprowadzili symulację dostaw szczepionek przeciw Covid-19 ponieważ chcą wyłapać ewentualne błędy w dostawach czy procedurach. Wszystko po to, aby podczas prawdziwych szczepień żadna ampułka nie uległa zniszczeniu.



Fikcyjne szczepionki, czyli ampułki zawierające wodę, zostały zatem wysłane z fabryki, w Puurs pod Antwerpią, która produkuje prawdziwe szczepionki np. do kliniki uniwersyteckiej Saint-Luc w Brukseli.



Inspektorzy z Federalnej Agencji Leków przez cały czas trwania eksperymentu analizowali proces transportu, przechowywania i dystrybucji. Szczepionki były przewożone do szpitala w suchym lodzie w temperaturze około -40 stopni C, a następnie przechowywane w specjalnej zamrażarce w temperaturze -75 stopni C.



Ampułki były później przenoszone do innej chłodni, w której temperatura wynosiła od dwóch do ośmiu stopni. Tam rozmrażały się przez trzy godziny. Dopiero w stanie płynnym, transportowano je do miejsca przeznaczenia, na przykład do domów seniora.

Co wykazała symulacja?

Symulacja Belgów wykazała na przykład, że niewłaściwy był rozmiar pudeł używanych do transportu. To ważny szczegół, który teraz będzie można poprawić. Symulacja umożliwi także przyjęcie przez Belgię ostatecznych procedur.



Szczepionki przeciw Covid-19 w UE jeszcze w grudniu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała wczoraj, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer podczas konferencji prasowej zorganizowanej tego samego dnia doprecyzował, że realizacja zapowiedzi von der Leyen zależy od pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz dopuszczenia szczepionki na rynek przez KE.



EMA zapowiedziała z kolei, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki.