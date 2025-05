18:51

Tłum zebrany na placu Świętego Piotra skanduje: viva papa, czyli niech żyje papież!

Oczy wszystkich wiernych skierowane są na balkon, na którym lada chwila pojawi się nowy Ojciec Święty.

18:50

Już wkrótce na Loggię Błogosławieństw Bazyliki Świętego Piotra wyjdzie protodiakon kard. Dominique Mamberti, który ogłosi wybór i imię nowego papieża.

Wypowie przy tym słynną formułę, której łaciński zapis brzmi: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (tu wstawia się imię chrzestne wybranego papieża w bierniku), Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem (tu pojawia się nazwisko kardynała, nieprzetłumaczone na łacinę), qui sibi nomen imposuit (tu wstawia się imię papieskie, ewentualnie z numerem porządkowym).

Formułę tę można przetłumaczyć na język polski następująco: "Ogłaszam wam radość wielką: mamy Papieża!". Najdostojniejszy i najczcigodniejszy ksiądz, (imię wybranego), kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (nazwisko wybranego), który przyjął imię... (imię papieskie)".

18:42

Zapewne teraz trwa oficjalny ceremoniał, który prowadzi do ogłoszenia nowego papieża światu. Pierwszym krokiem po wyborze jest zadanie przez najstarszego rangą kardynała pytania nowemu elektowi: Czy przyjmujesz twój kanoniczny wybór na Biskupa Rzymskiego? To kluczowy moment — bez wyrażenia zgody przez wybranego, wybór nie może zostać uznany za ważny.

Nowy papież sam decyduje, jakie imię chce przyjąć. Ma ono ogromne znaczenie symboliczne i często nawiązuje do poprzedników lub świętych, których pontyfikat nowy papież pragnie kontynuować.

Po zakończeniu formalności kardynałowie-elektorzy podchodzą do nowego papieża, by wyrazić mu cześć i posłuszeństwo. To symboliczny gest jedności i lojalności wobec nowego zwierzchnika Kościoła.

18:40

Przez Plac Świętego Piotra przechodzi Orkiestra Karabinierów, żeby uczcić wybór nowego papieża.