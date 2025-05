"To jest człowiek, który łączy bardzo wiele środowisk" - tak w rozmowie z RMF FM nowego papieża Leona XIV charakteryzował ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Jak przyznał, wybór Amerykanina nie był zaskoczeniem dla tych, którzy są blisko Watykanu. "To, co mnie zawsze ujmowało, to jego pokora" - przyznał gość Tomasza Terlikowskiego. Ocenił też, że następca Franciszka "ma umysł Amerykanina i serce misjonarza".

Tomasz Terlikowski rozmawia z księdzem Pawełem Rytel-Andrianikiem Jakub Rutka, Jacek Skóra, Mikołaj Poruszek / RMF FM Jaki jest Leon XIV? "Życzliwy, przystępny, skromny" Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przyznał w rozmowie z RMF FM, że miał okazję kilkakrotnie spotkać kardynała Roberta Prevosta, który decyzją kardynałów został nowym papieżem. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Umysł Amerykanina i serce misjonarza". Jakie wyzwania ma przed sobą Leon XIV? Ujęło mnie, że on słucha. Jest bardzo życzliwy, przystępny, skromny - wyliczał szef Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Papież Leon XIV / Art Service / PAP Gość Tomasza Terlikowskiego zwrócił uwagę na pierwsze decyzje Leona XIV, które mogą świadczyć o tym, jak będzie wyglądał jego pontyfikat. Został wybrany na papieża. Następnego dnia jest kalendarz na dwa tygodnie - spotkanie z dziennikarzami w poniedziałek, inauguracja pontyfikatu w niedziele - zauważył. To pokazuje, że on ma umysł Amerykanina i serce misjonarza - ocenił Rytel-Andrianik. W rozmowie pojawił się też temat ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu przez Leona XIV. Gra w tenisa - jako amator, sam o tym mówi. Lubi też długie spacery i jeszcze dłuższe rozmowy z przyjaciółmi. To pokazuje sylwetkę nowego papieża - mówił szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Jakie wyzwania stoją przed Leonem XIV? Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik / Jakub Rutka / RMF FM Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zwrócił uwagę na wyzwanie stojące przed nowym papieżem. Porównywał je z tymi, z którymi musiał się mierzyć Leon XIII. Leon XIII był w czasie rewolucji przemysłowej. Leon XIV jest w czasie rewolucji sztucznej inteligencji - mówił gość RMF FM. Leon XIII prowadził wszystkich do Jezusa obecnego w Eucharystii. Leon XIV jest w czasie, kiedy po pandemii Covid-19 trzeba prowadzić ludzi do Kościoła - dodał. Trzecia rzecz to maryjność. Leon XIV został wybrany w dniu Matki Bożej Pompejańskiej. Leon XIII bardzo mówił o tym sanktuarium (Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach - przyp. red.) i modlitwie różańcowej - podsumował Rytel-Andrianik. "Zrobienie z Jezusa superbohatera to ateizm" Gość RMF FM mówił też o tym, że Leon XIV łamie pewne schematy już w pierwszych dniach swojego pontyfikatu. Powiedział do kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej, że zrobienie z Jezusa superbohatera, to jest ateizm. Powiedział, że nie chodzi o to, żeby być zakrytym władzą czy wielkimi pałacami, ale o to, żeby być świadkami, uczniami Jezusa Chrystusa. Więc to pokazuje, że on jest skromny - mówił gość Tomasza Terlikowskiego. Opracowanie: Maciej Nycz