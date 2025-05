Co wspólnego ma papież Leon XIV z San Remo? Władze włoskiego miasta, najbardziej znanego z organizowania festiwalu piosenki, sprawdzają, czy pradziadek papieża Leona XIV pochodził właśnie z San Remo. Wiadomo, że pierwszy w historii Kościoła papież ze Stanów Zjednoczonych pochodzi z rodziny francusko-włosko-hiszpańskiej.

Widok na San Remo / Shutterstock

Burmistrz słynącego z festiwalu piosenki i z upraw kwiatów San Remo Alessandro Mager otrzymał dzień po wyborze papieża z USA informację, że pochodził stamtąd jego pradziadek Leona XIV Jacques Martino (1806-1852).

Rejestry cywilne prowadzone były od 1866 roku, ale ja konsultuję się z byłym burmistrzem Leone Pippione, najwybitniejszym historykiem San Remo. Zgłębimy tę sprawę także dzięki temu, że kontrole przeprowadzi biskup - oświadczył Mager.

W tym celu postanowiono sprawdzić rejestr chrztów miejscowej parafii świętego Syrusa.

Według byłego burmistrza Pippione hipoteza o miejscu pochodzenia pradziadka nowego papieża jest "całkowicie wiarygodna".

Odnosząc się do imienia Jacques wyjaśnił: "To możliwe, bo wtedy, w czasach Napoleona San Remo należało do Cesarstwa Francuskiego".

Miasto było stolicą departamentu Alp Nadmorskich - dodał historyk miasta na Riwierze Liguryjskiej.