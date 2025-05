Kościół w Dolton na przedmieściach Chicago, w którym jako dziecko służył do mszy obecny papież Leon XIV, popadł w ruinę. W dachu jest wielka dziura, a konfesjonały stały się toaletami dla bezdomnych. Na miejscu był amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Kościół pw. św. Marii kilkanaście lat temu przestał pełnić swoją funkcję. Wraz z okolicznymi budynkami - m.in. szkołą, w której uczył się młody Robert Prevost, został wystawiony na aukcję.

Właścicielem nieruchomości jest Joe Hall. Oprowadził po nich amerykańskiego korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego.

Paweł Żuchowski / RMF FM

Stoimy w kościele, który przetrwał tornada i kilka powodzi - to pokazuje odporność tego miejsca. Został zbudowany w 1956 roku. Zawsze mieliśmy plany, by przywrócić mu dawny blask - zapewniał Hall. Mówił też o różnych programach pomocowych, które prowadzi - to m.in. edukacja zawodowa i bank żywności, który ma zostać nazwany imieniem papieża.

Jak wygląda kościół, w którym młodości służył do mszy obecny papież? Szyba w dużym oknie na froncie budynku jest rozbita. W środku ściany są pomazane przez grafficiarzy.

Rozbita szyba w oknie kościoła / Paweł Żuchowski / RMF FM

W zakrystii pozostały puste szafy po ornatach. W dachu świątyni jest dużych rozmiarów dziura, której właściciel w żaden sposób nie zabezpieczył.

Dziura w dachu kościoła / Paweł Żuchowski / RMF FM

Jeszcze kilka dni temu zrujnowany kościół nie miał dla okolicznych mieszkańców większego znaczenia. Dziś zaczynają patrzeć na niego inaczej. Niszczejącą dawną świątynią zaczyna interesować się coraz więcej osób. Miejscowi mówią, że kościół musi zostać odbudowany.

Niektórzy wyrażają nadzieję, że któregoś dnia Leon XIV przyjedzie w rodzinne strony i odwiedzi miejsca związane ze swoją młodością.

Rodzinny dom Roberta Prevosta / Paweł Żuchowski / RMF FM

Kilka minut drogi od kościoła znajduje się też dom, w którym wychowywał się obecny papież. Dziś jest w rękach innej rodziny.

Od kilku dni przed dawnym domem Roberta Prevosta pojawiają się ekipy reporterów. Na ulicy policja ustawiła znaki zakazu zatrzymania, by mieszkańcy mieli trochę spokoju.