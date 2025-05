W Watykanie trwają przygotowania do konklawe. Zamontowano już komin na Kaplicy Sykstyńskiej, z którego pojawiać się będzie biały lub czarny dym, a także dwa piecyki.

Montaż piecyków w Kaplicy Sykstyńskiej / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

W Kaplicy Sykstyńskiej trwają intensywne przygotowania do konklawe: ustawiane są stoły i podesty, a posadzka została przykryta drewnianą podłogą.

Na dachu Kaplicy Sykstyńskiej zamontowano komin, z którego po wyborze papieża pojawi się biały dym, a w przypadku braku wyboru - czarny.

Do komina podłączono dwa piecyki. Do czego one służą? Dowiedziecie się, czytając ten artykuł.

Kaplica Sykstyńska została w ubiegłym tygodniu zamknięta dla zwiedzających. To właśnie tam odbędzie się wybór nowego papieża na konklawe, które rozpocznie się 7 maja.

Trwają przygotowania tego miejsca na potrzeby kardynałów, którzy wybiorą nowego Biskupa Rzymu.

Vatican News podaje, że w Kaplicy Sykstyńskiej ustawiane są stoły, podesty, przygotowywane miejsce, gdzie stanie urna, do której kardynałowie wrzucać będą głosy. Posadzkę przykryto drewnianą podłogą.

W piątek montowano komin na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. To z niego czarny dym uniesie się wtedy, gdy kardynałowie nie wybiorą papieża w głosowaniu, a biały, gdy wybór zostanie dokonany. To sposób komunikowania się zamkniętych w kaplicy kardynałów z resztą świata.

Komin zostanie połączony z dwoma piecykami, które również zostały już zamontowane. Jeden, żeliwny z 1939 roku, służący do palenia kart do głosowania. Drugi, nowoczesny, będzie wykorzystany do tego, by powstał czarny lub biały dym. Po każdym głosowaniu karty są wrzucane do specjalnego piecyka. Aby powstał czarny lub biały dym, do nowoczesnego piecyka dodaje się specjalnych substancji chemicznych.

Montaż pieców w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie VATICAN MEDIA / Materiały prasowe

Ponieważ kolor dymu nie zawsze jest dobrze widoczny, białemu będzie towarzyszyło bicie dzwonów.

Konklawe - tak będzie wyglądał pierwszy dzień

Konklawe rozpocznie się 7 maja o godz. 16:30. Kardynałowie najpierw wysłuchają konferencji byłego kaznodziei Domu Papieskiego, kard. Raniero Cantalamessy, a następnie w Kaplicy zostaną wyłącznie kardynałowie elektorzy i przystąpią do elekcji papieża.

Pierwsze głosowanie - jak informuje Vatican News - odbędzie się jeszcze tego samego popołudnia.