Jak wyglądały ostatnie chwile przed ogłoszeniem światu, że amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na nowego papieża? W rozmowie z serwisem Vatican News opowiedział o tym jeden z Polaków, którzy brali udział w konklawe - kardynał Konrad Krajewski.

Papież Leon XIV / Art Service / PAP

Kardynał Konrad Krajewski był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka. Jako jałmużnik papieski dbał w jego imieniu o potrzeby biednych, bezdomnych i innych potrzebujących. Polski hierarcha opowiedział o tym, co działo się w momencie, gdy nowy papież był już wybrany, ale nie został jeszcze zaprezentowany światu.

Po zakończeniu konklawe, a przed ogłoszeniem wyboru (...) kardynałowie podchodzili do nowego papieża, aby złożyć przyrzeczenie czci i posłuszeństwa. Widać było rozpromienione twarze wszystkich kardynałów - relacjonował hierarcha w rozmowie z serwisem Vatican News. Trzeba wiedzieć, że kardynałowie są z całego świata i w większości się nie znaliśmy - zastrzegł.

Kardynał Konrad Krajewski / Stefano Spaziani / PAP/DPA

Krajewski przyznał też, że przed wyborem papieża modlił się słowami wiersza ks. Jana Twardowskiego: "Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, tchnij na nas, na całego". Tchnął na kardynałów, którzy okazali się wspaniałym jego narzędziem. Tak działa Duch Święty: Targa podwojami Kaplicy Sykstyńskiej - podkreślił.

Kardynał Krajewski podkreślił, że "mamy kolejnego papieża z peryferii, ale jednocześnie z centrum świata".

Pracował w Peru, ale jest Amerykaninem - przypomniał.

Papież Leon XIV / Mateusz Krymski / PAP

Amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża w drugim dniu konklawe. Jego papieskie imię to Leon XIV.

Leon XIII był w czasie rewolucji przemysłowej. Leon XIV jest w czasie rewolucji sztucznej inteligencji - mówił w rozmowie z RMF FM ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego . Leon XIII prowadził wszystkich do Jezusa obecnego w Eucharystii. Leon XIV jest w czasie, kiedy po pandemii Covid-19 trzeba prowadzić ludzi do Kościoła - dodał.

"In Illo uno unum" - "W Nim stanowimy jedno" - tak brzmi dewiza papieża Leona XIV. To słowa, które św. Augustyn wypowiedział w kazaniu - Komentarzu do Psalmu 127 - aby wyjaśnić, że "chociaż my, chrześcijanie, jesteśmy liczni, w jednym Chrystusie stanowimy jedno".

Uroczysta inauguracja pontyfikatu Leona XIV odbędzie się 18 maja na placu Świętego Piotra z udziałem głów państw i oficjalnych delegacji. Pierwszą audiencję generalną nowego papieża zaplanowano na 21 maja.

Władze Rzymu podały prognozy, według których w inauguracji pontyfikatu weźmie udział około 250 tys. osób.