To pierwsza niedziela z nowym papieżem. W samo południe Leon XIV odmówił razem z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra modlitwę Regina Coeli.

Papież Leon XIV w czasie modlitwy Regina Coeli / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Leon XIV po raz pierwszy odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra modlitwę Regina Coeli.

Papież zabrał głos ws. wojny na Ukrainie i konfliktu w Strefie Gazy.

Uroczysta inauguracja pontyfikatu Leona XIV odbędzie się w niedzielę 18 maja.

Leon XIV życzył wszystkim zgromadzonym na placu św. Piotra dobrej niedzieli. Powiedział przed modlitwą, że uważa za dar Boży fakt, iż pierwsza niedziela jego pontyfikatu to Niedziela Dobrego Pasterza.

Papież nawiązał też do obchodzonego dziś 62. Światowego Dnia Modlitw o Powołania oraz orędzia, jakie przygotował na tę okazję jego poprzednik.

Dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z wami i całym Ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje! - podkreślał.

Leon XIV na pierwszych stronach gazet czytanych przez wiernych na placu św. Piotra / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Zwracam się do wielkich tego świata, powtarzam zawsze aktualny apel: Nigdy więcej wojny - mówił po modlitwie Regina Coeli papież. Podkreślił, że ma w swoim sercu Ukraińców i ich cierpienie. Apelował o zrobienie wszystkiego, co możliwe, by uzyskać trwały pokój i uwolnić jeńców wojennych. Podobny apel wygłosił również w kontekście sytuacji w Strefie Gazy.

Leon XIV powiedział również, że z zadowoleniem przyjął informację o zawieszeniu broni pomiędzy Indiami i Pakistanem. Wyraził nadzieję, że negocjacje między tymi krajami doprowadzą do trwałego pokoju.

W niedzielny poranek Leon XIV odprawił mszę przy grobie św. Piotra Apostoła. Modlił się też w miejscach spoczynku swych poprzedników.

Zakonnice w tłumie wiernych, którzy zgromadzili się na placu św. Piotra / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

"In Illo uno unum" - "W Nim stanowimy jedno" - tak brzmi dewiza papieża Leona XIV. To słowa, które św. Augustyn wypowiedział w kazaniu - Komentarzu do Psalmu 127 - aby wyjaśnić, że "chociaż my, chrześcijanie, jesteśmy liczni, w jednym Chrystusie stanowimy jedno".

Uroczysta inauguracja pontyfikatu Leona XIV odbędzie się 18 maja na placu Świętego Piotra z udziałem głów państw i oficjalnych delegacji. Pierwszą audiencję generalną nowego papieża zaplanowano na 21 maja.

Władze Rzymu podały prognozy, według których w inauguracji pontyfikatu weźmie udział około 250 tys. osób.

Papież Leon XIV / Mateusz Krymski / PAP