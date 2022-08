Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie wody w Odrze - poinformowała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do skażenia rzeki.

Śnięte ryby w Odrze w Lubuskiem / Lech Muszyński / PAP

"Otrzymaliśmy oficjalnie od strony niemieckiej aktualne wyniki badań wody. Nie stwierdzono obecności rtęci. Analizy po obu stronach granicy wykazują wysokie zasolenie. W Polsce trwają kompleksowe badania toksykologiczne. Poinformujemy o kolejnych wnioskach" - podała minister na Twitterze.

Dzień wcześniej minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel ocenił, że przyczyną wyginięcia ryb w Odrze mogą być duże ilości rozpuszczonych soli i niski poziom wód.

Nowe wyniki laboratoryjne z piątku wykazały zwiększone ładunki soli w rzece - poinformował Vogel, cytowany przez niemiecki portal RBB24. Sprecyzował, że jest to zjawisko "całkowicie nietypowe" i mogło stać się przyczyną śmierci wielu ryb. Jednak informacje te nie są ostatecznie rozstrzygające, oczekuje się dalszych wyników badań - podkreślił.

Te same wyniki w Polsce i Niemczech

W sobotę rano na konferencji prasowej o wynikach badań wody z Odry mówił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Do ministerstwa klimatu oficjalnie z Republiki Federalnej Niemiec wpłynęła informacja, że wyniki niemieckie są tożsame z wynikami polskimi w zakresie również zawartości rtęci. (...) Mamy te same parametry, które wskazują na podwyższone niektóre czynniki między innymi parametry chemiczne i fizyczne - powiedział Ozdoba. Dodał, że jeśli chodzi o parametry chemiczne, to wyniki wskazują na podwyższoną zawartość tlenu.

Sprawa skażenia Odry

Pod koniec lipca mieszkańcy nadodrzańskich terenów alarmowali, że znajdują sporo śniętych ryb. W kolejnych dniach znajdywano także martwe ptaki oraz bobry. Służby rozpoczęły badania wody, choć sytuację bagatelizowano - jeszcze w środę ówczesny szef Wód Polskich Przemysław Daca mówił o zaledwie "paru egzemplarzach" śniętych rybach. Ale już dzień później mówił o "tonach".

Zatrucie zaczęło niepokoić także Niemcy, które zaczęły badać Odrę na własną rękę. Najpierw media informowały, że wykryto wysokie stężenie rtęci . A wczoraj minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel powiedział, że wykazano "zwiększone ładunki soli w rzece".

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przekazał wczoraj, że z pięćdziesięciu przebadanych próbek wody z Odry nie stwierdzono metali ciężkich . Badania wciąż trwają, instytut weterynaryjny w Puławach sprawdza z kolei truchła ryb wyłowionych z Odry.

W związku z zatruciem Odry wczoraj premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacy, a także szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.